Mercado inmobiliario para compradores; ¿qué pasará con los precios?

*Inmobiliarios opinan que después de la cascada a la baja se nivelarán

*Desacuerdo en energía genera incertidumbre; necesario el diálogo: Coparmex

#EnConcretoContigo #FacebookLive Zoom @EnConcreto página web. Lunes a viernes 10 de la mañana

Foto (Mejortasa.com)

MERCADO DE COMPRADORES

Desde el lunes te platicamos que varios expertos inmobiliarios que han hablado con #EnConcreto apuntan que en la actualidad el mercado es de compradores (tema, por cierto, en el que abundamos en la próxima revista “Tu Guía En Concreto” de junio-julio. Esto porque la liquidez es ahorita la llave mágica. Así que, aunque los propietarios de inmuebles pidan un precio comercial o de valuación justo, si les urge vender tienen que aceptar lo que el ofertante les dé. Si no, la recomendación es esperar a que se dé la apertura y se nivelen los precios, quizá este año o bien hasta 2021.

Por ejemplo, Laura Zazueta, consejera nacional de AMPI afirmó que en la actualidad se prevé una cascada hacia la baja en búsqueda de precios bajos para inmuebles sobre todo viviendas y oficinas. En esto influye el contexto actual de incertidumbre a la espera de noticias diarias de ver la evolución del Covid-19 y también observar tendencias económicas, pero sobre todo de salud.

“…pues todos necesitamos un techo donde vivir, y eso nos hace que los que pagan 40 mil, estén buscando ahora algo de 20 mil. Se va viendo hacia abajo. Otro que tengo detectado en mi oficina son llamadas que dicen quiero una casa donde tenga un área de despacho u oficina y si rentaba mi casa en 20 y pagaba 15 de oficina, pues buscan una casa de 35 mil pesos. Entonces, esa cascada y ese movimiento se nos está ahorita detonando mucho.

“Creo que la vivienda no para, siempre continúa; sin embargo, la venta sí se frenó por la situación. Y esto va a marcar que se va a hacer un mercado de compradores en lo próximo. Las tasas bancarias están muy atractivas, pero claro, el banco va a tener que ver los empleos sólidos, sino a la larga cómo vas a pagar tu crédito”.

Por su parte, Salvador Sacal, presidente de AMPI Ciudad de México dijo que están previendo que el arrendamiento, principalmente de casa-habitación, no nada más no va a bajar, sino que se va a reajustar al alza en algunas zonas.

“Principalmente va a ser un mercado de compradores, ya es desde el año pasado, y ahorita se va a fortalecer el mercado de los compradores, un mercado atípico de compradores porque con esta pandemia el que tiene dinero va a mandar. Eso para empezar, por ende, va a poder decir tú no, y va a empezar a escoger, porque va a haber mucha demanda, principalmente en el arrendamiento. Y tenemos que diferenciar, no es lo mismo la casa-habitación que va a tener un cierto padecimiento en las ventas, pero un repunte muy fuerte en el arrendamiento en la casa habitación.

“En la parte comercial”, agregó, “sí pensamos que va a ver unos reajustes en empresas que no vamos a empezar a cambiar, ya cambiamos desde el primero de abril aproximadamente. Va a haber reacomodos dentro de las oficinas, algunas se pueden achicar, eso va a depender de cada empresa, pero la parte comercial de los locales sí vamos a ver una sobreoferta y abandono, principalmente lo que se refiere a la pyme. Posiblemente muchos no puedan sobrevivir a esta pandemia económicamente hablando. Por ende, va a haber desocupación de locales comerciales, o que tengan un buen arreglo con el propietario. Y eso es lo que estábamos previendo y estábamos haciendo antes de que iniciara este problema de que indicarán los cierres de negocios, ya había tratos con algunos inquilinos, no con todos, y durante el mes de abril se dieron arreglos con los inquilinos en la parte comercial, arreglos fuertemente hablando, en algunos casos condonación de rentas también, pero principalmente un 50 o 70 por ciento de descuento.”

Coincidió con todos los asesores y expertos inmobiliarios consultados por En Concreto en la urgencia de abrir la actividad y no descartó que México pueda seguir la línea que se registró en Estados Unidos que están previendo tener tasas negativas de interés, “eso generaría que muchos negocios van a poder apoyarse con una tasa de casi el 0%, van a poder tener créditos hipotecarios o comerciales para poder levantar. Algo que requerimos de nuestras autoridades es un apoyo económico a la pyme. Somos la fuente de empleos en este país”.

y David Palos, miembro también de AMPI aseveró que la capacitación y adopción de herramientas tecnológicas es algo que llegó para quedarse. También hablo de la necesaria flexibilización para negociar en estos tiempos para recuperar al mercado.

“Los cambios que estamos viendo en el mercado, pues también vemos una presión por parte de empresas que ya en Estados Unidos están haciendo adelantos de lo que puede llegar a ser el nuevo inmobiliario. Tenemos la presión de Amazon, de Uber, de empresas multimillonarias con toda la tecnología de punta queriendo incursionar en un mercado inmobiliario. Entonces nosotros como responsables de oficinas necesitamos equipar a nuestros agentes para que realmente seamos más competitivos, cómo puede ser el nuevo agente inmobiliario, pues número uno que abracé los cambios, que no los rechace. Número dos, que vea a la tecnología como un aliado, que no se resista a la tecnología, la tecnología llegó para quedarse y nos sirve para acortar tiempos. Es necesario que nosotros abracemos también a la tecnología, si no hemos hecho todo el acercamiento que debemos, nos acerquemos más. Hay mucha gente que está vendiendo más hoy en día a través de redes sociales que a través de los medios tradicionales. En la medida en que abracemos estos cambios vamos a estar mejor preparados”.

También opinó que en medio de una crisis financiera actual es inevitable que se afecte todo lo que son los precios de las propiedades.

“Ya me he topado con una gran cantidad de gente que han pedido negociar rentas, sobre todo en el tema comercial, han pedido que se suspenda el pago de renta por el tiempo que han estado cerrados locales, oficinas, y ha habido una negociación. Entonces, también nosotros como agentes de cambio tenemos que primero prepararnos nosotros para el cambio y hacerles ver a nuestros clientes que las cosas han cambiado, que necesitamos tener cierta apertura a la flexibilidad de precios y de condiciones porque los cambios lo demandan”.

EL DIÁLOGO NECESARIO PARA REACTIVAR “LA ENERGÍA” EN ESTE PAÍS

En entrevista con #EnConcretoContigo Carlos Aurelio Hernández González. Vicepresidente Nacional de Energías Renovables de la Comisión de Energía de Coparmex advirtió que el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sobre las energías limpias, detuvo los proyectos de generación previstos para este año, y ha generado incertidumbre en el sector, por lo que el sector privado pide al gobierno (Secretaría de Energía y CFE) se abra al diálogo para resolver favorablemente los cambios propuestos.

En entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, enfatizó que todo está detenido en tanto no haya claridad en las reglas del juego, y esta incertidumbre ha afectado además la llegada de inversiones al país.

Además, el Plan Nacional de Energía que se esperaba se presentara en la 1er quincena de mayo en lugar de lograr un escenario y aprobación sufrió el revés del decreto publicado hace 15 días para dar marcha atrás a proyectos que trabajan con la llamada “energía limpia”.

Esta fecha, estos proyectos e inversión siguen a la expectativa de la aprobación y fecha que el gobierno federal dé para su presentación.

Pero mientras tanto la Inversión Extranjera Directa (IED) en este sector también se redujo. Para generación y transmisión creció 15.9 por ciento de 2013 a 2018, y alcanzó casi cinco mil millones de dólares. Sin embargo, el año pasado se redujo -244.8 por ciento, para quedar en mil 442.8 millones de dólares, debido al contexto de incertidumbre, explicó Carlos Hernández.

Alertó sobre una mayor concentración del Estado en el sector energético. “CFE tiene monopolio al cien por ciento en todas las líneas”, pero podría estar en potencia, certificados de energías limpias y servicios conexos.

Por ejemplo, abundó, Cenace dice pagaremos servicios conexos a CFE que es el mayor proveedor, “entonces vamos a tener un monopolio, porque se volverá el proveedor número uno”.

Asimismo, dijo, hay un producto que se puede monopolizar, mientras que, en los certificados de energías limpias, si se paran las pruebas pre-operativas, habrá menos certificados, y si se los dan a CFE por las hidroeléctricas, será otro monopolio.

Finalmente, llamó a democratizar el Mercado Eléctrico Mayorista y que se incluya a las empresas y a los jóvenes mexicanos. Es una opción para desarrollar plenamente sus oportunidades y generar los empleos que requiere el país.

(con información de www.grupoenconcreto.com)

Por cierto…

Desde que se anunció que el 18 de junio algunas actividades esenciales arrancarían y que el 1º de junio avanzaría la apertura y que cada estado está hablando de su propio “semáforo” de apertura, la gente comenzó a salir. La próxima semana se verá como la mayoría sale sin importarles semáforo. Así que oficialmente a partir de la próxima semana, salir será un verdadero riesgo.

Y ahora que ya hay bloques, por supuesto que habrá que checar qué indica cada estado o cada municipio. Más lo que diga la gente.

PREGUNTA:

¿Tienes idea de cuántas empresas murieron durante el encierro?

AGENDA

Hoy #EnConretoRadio y recuerda #EnConcretoContigo en #FaceLive

*Nuestra cita: 10 de la mañana hablemos de pymes con Adolfo González Olhovich de Tm Sourcing y 5.30 pm con Enrique Margain Pitman para hacer el recuento de los apoyos y el avance de nuevos créditos más flexibles!

Además, el economista Hugo Loya con temas de coyuntura.

#EnConcretoContigo de lunes a viernes 10 de la mañana y 17.30 horas ¡Conéctate!

Desde EN CONCRETO, Mariel Zúñiga en Facebook En Vivo Por ZOOM

EnConcreto y @MarielZuniga_

En breve escucha #EnConcretoRadio las Cápsulas en Acir, 88.9 Noticias

¡Hasta el próximo lunes!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com