Mercado inmobiliario en México presenta fuerte resiliencia: Mudafy

A pesar de la contracción económica y los cambios que provocó la pandemia del Covid-19 en México, el mercado inmobiliario es un sector que ha mostrado una mayor resiliencia a este duro embate generado por la pandemia, aseguró Lucas Díaz, COO y cofundador de la plataforma inmobiliaria Mudafy.

Recordó que, a inicios de 2020, los pronósticos de crecimiento para la industria inmobiliaria rondaban niveles cercanos a 4 por ciento, sin embargo, las expectativas de crecimiento para el sector sufrieron un retraso derivado por la pandemia.

“Debido a la magnitud de la recesión económica por el freno de actividades no esenciales en 2020 y las repercusiones que ello provocó en la demanda -que al final se reflejó en una fuerte contracción en la venta de unidades nuevas y usadas durante el periodo inicial de confinamiento-, se gestó un temor fundado de que los precios de las propiedades podrían desplomarse”, dijo Lucas Díaz.

No obstante, agregó, “dicho escenario no se cumplió, lo que observamos fue una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios.”

Un ejemplo, son los datos más recientes de Sociedad Hipotecaria Federal respecto al Índice de Precios de la Vivienda en México, que muestra una variación al alza de alrededor del 7.1% en el costo de las propiedades adquiridas con un crédito hipotecario.

En este sentido, los expertos de Mudafy, indican que esta tendencia obedece a la combinación sólida de cuatro factores:

1) La demanda de la vivienda en México es real. La mayor parte de las adquisiciones de vivienda se realiza en inmuebles de tipo habitacional. Para finales del 2020, el sector experimentó una recuperación importante, ya que la compra de inmuebles de tipo habitacional, no se detuvo al ser éste, un producto de primera necesidad. Por lo que, al cierre del año pasado, el aumento en la venta de viviendas compensó las pérdidas que sufrió durante sus primeros meses.

2) Desarrollo económico actual: Factores macroeconómicos como el crecimiento del PIB en niveles de alrededor de 19.7% al segundo trimestre del 2021, así como la decisión del Banco de México de reducir en 25 puntos la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), lo que ayudó a posicionar las tasas de crédito hipotecario en niveles históricamente bajos, aunados a las expectativas de mantenimiento de tasas de interés atractivas para el sector inmobiliario; han propiciado el crecimiento en la demanda de bienes inmuebles y el mantenimiento al alza de los precios en los próximos meses.

3) Un elevado repunte en vivienda de interés social y medio: Las propiedades con precios no mayores a 3 millones de pesos han experimentado un aumento en la demanda, obteniendo incrementos de alrededor de 5% y 8% respectivamente, concentrando a su vez el 44% de las compras realizadas en el sector.

4) Escenario positivo en colocación de créditos hipotecarios: Las expectativas de mantenimiento de tasas de interés atractivas para el sector inmobiliario junto a la aplicación de políticas monetarias favorables, incentivarán la aprobación de este tipo de créditos, lo que a su vez se verá reflejado en el crecimiento de los precios de los bienes inmuebles en los próximos meses.

Estos elementos, dice Mudafy son manifestaciones de una demanda real en el mercado, que evitaron un desplome en los precios de la vivienda a nivel nacional.

“No descartamos que en los meses finales del año veremos en la vivienda media y residencial niveles de crecimiento en el valor de las propiedades muy similares al ritmo observado previo a la pandemia; toda vez que la demanda de crédito hipotecario bancario, que atiende a esos segmentos, muestra un repunte en la colocación incluso por encima de lo que se veía en 2019. Esto por el rápido fortalecimiento de la demanda por adquisición de vivienda que se ha observado en este 2021”, mencionó Edgar Erives, Country Manager de Mudafy en México.