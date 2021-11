Mercado inmobiliario con dinamismo

A pesar de que la pandemia por Covid-19 tuviera impactos en los diferentes mercados, el sector inmobiliario ha mantenido dinamismo a través de las carteras hipotecarias las cuales han sido trascendentes para que la gente siguiera comprado, provocando la recuperación del mercado de la vivienda, comentó Federico Pizarro, consultor de Financiamiento Inmobiliario.

“La vivienda sigue siendo un factor seguro, la gente está entendiendo mejor el valor de un inmueble y esto ha llevado a que ese mercado se recupere poco a poco – México es un país con un bono demográfico joven e importante, por lo que las necesidades de vivienda siguen estando ahí – el inmueble siempre será una inversión que alentará la ascendencia social y económica”.

El experto prevé que ante el bono demográfico presentado en México la vivienda de interés social o económica mantendrá un desplazamiento constante, mientras que la vivienda residencial y residencial plus, dependerá de la recuperación económica que observen sus compradores de manera individual.

Por otro lado en cuanto a las plazas comerciales y oficinas, Federico Pizarro, explicó que estos segmentos mantendrán un movimiento hacia la reestructura aún difícil de predecir, ya que a pesar del dinamismo observado, los arrendatarios aun solicitan disminuciones o flexibilidades a los arrendadores.

“Desde las plazas comerciales y oficinas no está claro cómo se va a mover el mercado, existirá una reestructura, los edificios arrendados no están creciendo como deberían, hay disminuciones en el pago de crédito o los arrendatarios están solicitando flexibilidades al arrendador, por lo que hay una reestructura que no se puede ver completamente”.