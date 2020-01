Fibra Uno, el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México, dio a conocer la más reciente inauguración de Mercado Gourmet en Midtown Jalisco. El concepto gastronómico que reúne opciones nacionales e internacionales dentro de inmuebles operados por FUNO celebra su primera apertura al interior del país.

Luego de que en 2016 se pusiera en marcha Mercado Gourmet en Samara Shops y en 2018, en Parques Polanco, ambos en la Ciudad de México, el espacio llega a Jalisco en uno de los proyectos más representativos de FUNO en la región Occidente de México.

En un área de 541 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR), Mercado Gourmet Midtown Jalisco comprende 17 locales comerciales de distintas alternativas culinarias como comida mexicana, americana, pescados y mariscos, grill, bakery, helados, bar y café.

Así es como en alianza con The Happy People and Development (HAP&D), FUNO arranca la oferta culinaria para distintos gustos en la entidad con La Bresca, Eulalia, Onigiri Casa Poke, WonderCream, Munchin Donuts, Always Nuts, Celestino, Yerkys, Javiercitos Taquería, Paradero, Belka, Sushi & Sake Bar Kaneishi, Big Churro, Cafecho y Coco Company.

“La apertura de Mercado Gourmet en Midtown Jalisco equivale a robustecer la oferta integral de servicios y amenidades para nuestros clientes y visitantes. Contar con reconocidas marcas en este espacio significa un gran paso para convertirnos en una referencia de entretenimiento y experiencia gastronómica en la región, con el sello innovador característico de FUNO a nivel nacional”, dijo Jorge Pigeon, VP de Relación con Inversionistas y Mercados de Capital de FUNO.

Como una oportunidad de convertirse en el punto de reunión y de esparcimiento para compartir momentos en familia o con amigos, Mercado Gourmet Midtown Jalisco repetirá la experiencia que ya se disfruta en sus otras dos unidades en la Ciudad de México, por lo que al ingresar, los clientes contarán con un sistema de selección de alimentos y bebidas, y de pago, práctico, sencillo e innovador.

Al igual que los demás espacios del desarrollo como la zona comercial, el concepto comparte el mismo estilo de ambientación, arquitectura y diseño. Cabe recordar que Midtown Jalisco abrió sus puertas en 2019 bajo un modelo de usos mixtos y con una inversión de 4,500 millones de pesos.

El proyecto integrado por un hotel, locales comerciales, helipuerto, oficinas y vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara enriquece su oferta diferenciada con servicios personalizados y de alto nivel, con marcas destacadas y con áreas diseñadas especialmente para el disfrute y confort de clientes y visitantes.

Con la puesta en marcha de estos conceptos FUNO reitera su compromiso de operar y administrar espacios para distintos segmentos a nivel nacional, así como de aportar valor e innovación a sus clientes.