Mercado de Compradores

De la pandemia hubo algunas empresas que han sido beneficiadas, por ejemplo, todas los que están en el e-commerce, en general las que hacen entregas de comida, etcétera. Los edificios logísticos ligados con este tipo de inquilinos o usuarios; supermercados, farmacias, hospitales, y aquellos que producen artículos que se usan o se venden en este tipo de lugares también han sido beneficiados. Pero si tú lo ves como un tamaño del producto nacional bruto, pues son muy pocos beneficiados en relación al tamaño de la economía, aseveró Pedro Azcué, CEO y Presidente de Jones Lang La Salle México (JLL).

Sin embargo, ante la observación del incremento de ofertas de inmuebles en renta y venta, tanto departamentos, casas u oficinas, salta lo evidente: “Es tiempo de compradores”. Los expertos consultados coincidieron en que el problema en la actualidad es la liquidez, por lo que si el comprador se acerca con una oferta atractiva, aunque no sea exactamente el monto que pide el vendedor, seguro podrá lograr su objetivo.

“Es un mercado donde sobre todo prevalece la oferta, justo es el momento que tienen que aprovechar los compradores para hacer riqueza. Todo mundo dice cómo es que las grandes fortunas se amasaron en época de crisis, nosotros no creemos que sea una gran fortuna, pero sí es el momento que tienen que aprovechar todos los compradores para revisar bien toda la oferta disponible y hacerse de un patrimonio, porque ahorita los precios están buenísimos.

“Los constructores de vivienda nueva vienen con promociones, con descuentos, con planes. Nunca había visto algo así donde puedes incluso hacer un apartado con $0 pesos y te establecen planes de pago muy atractivos. Y a eso tenemos que sumar el hecho de que los bancos tienen programas específicos de apoyo para que no se caiga la industria”, explica Aída Roel, directora de Trato Directo.com.

Con esto coincidió Pedro Azcué, quien afirmó que hoy por hoy un área de oportunidad es que muchos de estos departamentos se están vendiendo a precios inferiores al valor de reposición.

“Es un poco como los coches, sufren una devaluación, suben el 1%, están muchísimo más baratos de lo que valen internacionalmente. Entonces hay una oportunidad de compra porque hoy por hoy puedes comprar departamento sin muebles, que después van a tener que subir de valor por el costo de reposición, se va aumentar considerablemente por la devaluación, ahí hay un área de oportunidad”.

Expertos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) como Roberto Barrios, su presidente, o Alex Kuri, ex presidente, afirmaron que las negociaciones se están dando de facto entre los arrendadores y arrendatarios. Barrios descartó que haya ajustes a la baja después de la pandemia en los inmuebles.

Kuri por su parte afirmó que en oficinas, la reducción por el tiempo de contingencia fue de hasta 50%, favoreciendo sobretodo a aquellos clientes cumplidos. Pero también hizo la observación de que muchos de los inquilinos de departamentos regresaron durante este tiempo a sus lugares de origen, y concluyeron anticipadamente los contratos.

También esto se presentó, dijo en el área comercial. Aunque hubo negociaciones “a la medida” se les pospuso el pago para después de junio, para que vayan pagando las rentas de los locales comerciales después de la contingencia, entre otras negociaciones.

Empero, Pedro Azcué reflexionó en que no a todo mundo le va a ir igual de bien o igual de mal, hay arrendadores, hay dueños de propiedades que están muy sólidos, que no tienen deuda, que tienen inversiones muy patrimoniales, que si les hacen un descuento a sus inquilinos de la mitad o el 75% de la renta por varios meses, no les va a pasar nada.

“Pero hay otros que no tienen mucha flexibilidad, sobre todo algunos que tienen préstamos de bancos, porque también depende si tú eres el propietario de un inmueble y tienes inquilinos y el inquilino te viene a pedir una quita, tú no la puedes dar unilateralmente, tienes que tener permiso del banco. Los bancos normalmente no son muy rápidos en ese tipo de decisiones, normalmente son muy lentos porque no es algo que les guste hacer.

Entonces, va a haber muchísimos diferentes impactos en diferentes sectores.

Obviamente los más afectados son el hotelero y yo creo que el de los centros comerciales, creo que este puede regresar más rápido que el hotelero, y el último que creo que va a repuntar es la industria de los cruceros. Una de las cosas que puede suceder es que se vuelva abrir la economía en 1 o 2 meses, pero si el virus sigue, eso va a seguir afectando la manera en que usamos los inmuebles”, advirtió.

Programas de Apoyo a Acreditados de la Banca, del Infonavit, etc

Aída Roel directora der Trato Directo.com comentó que el Infonavit también está brindando apoyos a quienes tienen créditos. “Nunca había visto algo así de que compraste tu casa, te quedas sin trabajo y entran 3 meses de seguro, y luego viene la prórroga. Entonces son 15 meses de facilidad que tendría la gente. Creo que hay que aprovechar las oportunidades porque no creo que se vuelva a ver algo como esto”.

“Como es un mercado donde hay mucha oferta, tienen que aprovechar los compradores. En mi caso particular nosotros manejamos solamente vivienda nueva, acabamos de lanzar un programa donde es una visita virtual, entran los clientes y se les asesora sobre qué producto les conviene, de las casas que tienen ofertas cuál es la que le conviene, y después de que hacen recorridos virtuales por los desarrollos se enlazan directo con el asesor a través de medios digitales, y el asesor continúa con la labor presentándoles las ofertas que ellos quieren.

Creo que nunca se había visto algo así, normalmente tienes que ir al desarrollo, ahora ya es una comunicación en línea”. “Las tasas están muy buenas y los programas de apoyo que han sacado los bancos, creo que la construcción es un pilar dentro de toda la estructura económica del país. Creo que hay que ver claramente todos los trabajos que dependen de esto y nadie quiere que se pare, porque de aquí dependen muchas familias. Entonces, yo espero que la industria siga, dada la importancia que tiene, y las tasas que están dando me parecen fabulosas es el momento del comprador. Creo que si los compradores tienen claro que es un momento de hacer patrimonio y de hacer riqueza, estamos del otro lado”.

LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL COVID-19

Pedro Azcué precisó que en el tema inmobiliario hay muchísimos más afectados negativamente que positivamente, aunque en general, todo mundo ha sido afectado.

Y calificó como “deporte nacional” la práctica que todos los inquilinos llevan a cabo, al querer renegociar su contrato.

Pero existe otra problemática que, como explica Azcué, es previa a la pandemia.

“El tema de la crisis residencial en México ya venía desde antes del Coronavirus, ya llevaba más de un año y pico que el mercado estaba muy desplomado. Desde que salió el nuevo gobierno, yo creo que en general el nivel de actividad de gentes interesadas en comprar sobre todo ha bajado aproximadamente dependiendo del producto entre el 50 y el 90% y ya que se estalla la crisis del Coronavirus pues prácticamente su está parado, hay mínimas operaciones en el mercado residencial y más de venta.

Y si a eso le sumamos que cuando entra el nuevo gobierno cerraron, hay estimaciones que son entre 250 y 400 obras importantes en la Ciudad de México, pues eso hizo que el sector entrara en una crisis porque el que había comprado pues ya estaba asustado, al desarrollador lo asustaron, al inversionista también. Para el experto inmobiliario, esa incertidumbre hizo que se desplomara el mercado.