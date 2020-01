Mejoras en vehículos disminuirían 27% las muertes por accidentes viales

Si América Latina adoptara las principales tecnologías de seguridad recomendadas por Naciones Unidas, las muertes por accidentes vehiculares se reducirían hasta en 27%, pasando de 20,351 mil descensos anuales a 11,373, informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con el objetivo de incentivar a los fabricantes de la región a mejorar la estabilidad de sus vehículos, el BID puso en marcha el proyecto “Bien Público Regional” (BPR) como un componente clave de la seguridad vial.

“La implementación de mejoras en la seguridad de los automóviles es un tema de carácter urgente. Se calcula que los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte en personas de 5 a 23 años”, informó Amado Crotte, especialista sr. en transporte del BID.

De acuerdo con el informe de Latin NCAP, aumentar la seguridad en los vehículos que se fabrican en México, mejoraría no sólo la calidad de vida de sus usuarios, sino también beneficiaría al sector salud, a disminuir las reparaciones de vehículos e incluso a aumentar el PIB hasta en un 0.5 por ciento.

“Latin NCAP ya está impulsando a un cambio en el mercado pero el cambio debe ser más rápido ya que en el camino muchos mueren y están expuestos a riesgos innecesarios. Las normas de gobiernos son vitales”, expresó el ejecutivo.

Seguridad vehicular, Latin NCAP propone

El número de vidas que podrían salvarse anualmente en América Latina y el Caribe (ALC) es de 33,000, lo que significa una reducción del 28% en las fatalidades por hechos viales.

Pese a que no se salvan vidas con la implementación total de apoyacabezas en los vehículos, sí se evitan lesiones no fatales. En México se evitarían anualmente 9,677 (1.2%), lesiones no fatales en caso de siniestro, con un rango de entre 5,468-12,135 lesiones evitadas.

Según el informe del BID, México esperaría un crecimiento económico de 0.5% del PIB. Por otra parte, la tasa de empleo aumentaría en un 1.05% siendo el país con mayor impacto en este indicador.

Por último, Latin NCAP hace un llamado a las autoridades responsables para que la regulación oficial contemple las recomendaciones realizadas en conjunto con el BID en materia de seguridad vehicular, con el objetivo de reducir el número de fallecidos y heridos por accidentes viales en México.