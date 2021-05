Mejora situación de madres trabajadoras en pandemia

Encuesta revela que 65% de asegura que las organizaciones del país no ofrecen servicios de cuidado infantil para apoyarlas

El 40% de las mamás trabajadoras han mejorado su situación durante la pandemia ya que han tenido mayor tiempo para estar con sus hijos mientras busca empleo o mientras labora, además de ahorrar recursos. mientras que para el 22% ha empeorado porque tiene más distracciones por tener a sus hijos en casa y se le dificulta cumplir con su trabajo y para el 17% ha empeorado porque gasta más que antes, reveló la encuesta realizada por el Centro de Carrera Profesional de la OCCMundial.

En el estudio, con motivo del Día de las Madres, también destaca que 16% dijo que no ha tenido impacto, ya que su situación se mantiene igual que antes de la pandemia y 5% restante señaló que no tiene empleo y tampoco está en busca de uno.

Precisó que 40% de las mujeres que participó en el sondeo señaló que sí tienen hijos, de las cuales, 54% reveló que sus hijos requieren apoyo o atención especial por su edad o su condición, 46% restante dijo que sus hijos son independientes, es decir, ya se manejan solos.

Acerca del trabajo a distancia, 36% de las madres trabajadoras encuestadas dijo que el home office dificulta más el trabajo de la madre que del padre, otro 36% asegura que esta modalidad no dificulta el trabajo de ninguno de los dos y el 27% asegura que laborar en casa dificulta el trabajo de ambos padres en la misma medida.

Asimismo, menciona que 46% de las mamás participantes en el sondeo dijo que no han recibido ningún tipo de apoyo de parte de su empresa, 22% señaló que no ha requerido ningún tipo de apoyo,16% ha tenido apoyo especial por ser madre haciendo home office, mientras que 16% restante afirmó que ha tenido problemas con la empresa por no poder congeniar adecuadamente su trabajo con el cuidado de los hijos.

Por otro lado, al preguntar a los profesionistas (hombres y mujeres) si en México se cumplen las normas en materia de licencia por maternidad, más de la mitad señaló que sí. Por el contrario, el 30% dijo que no se cumplen y 18% no sabe si las empresas cumplen con la legislación.

Contrario a lo anterior, el 65% de los encuestados asegura que las organizaciones del país no ofrecen servicios de cuidado infantil para apoyar a las madres trabajadoras, un 19% afirma que sí lo hacen y un 17% no sabe si las compañías ofrecen este tipo de ayuda a las mamás.

Al hablar de la brecha salarial en el contexto de Covid-19 que pudiera existir en el caso de las mujeres con hijos frente a los hombres o a las mujeres sin hijos, 37% de los encuestados considera que se mantiene igual, 23% aseguró que esta desigualdad ha crecido en el último año, otro 23%, por el contrario, señala que ha disminuido esta brecha salarial, mientras que 17% desconoce si se han registrado cambios al respecto.

Es de mencionar que la encuesta fue realizada en febrero y marzo de 2021 a mil 500 personas: 58% son hombres y 42% son mujeres. El 30% tiene entre 30 y 39 años, 29% entre 40 y 49 años, 22% tiene más de 50 años y 19% entre 18 y 29 años. Por ubicación geográfica, el 34% es de la Ciudad de México, el 20% del Estado de México, 6% de Nuevo León, 5% de Jalisco, 5% de Querétaro y el 30%

restante se divide en los otros estados del país.