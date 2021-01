Mayoría demócrata en Senado facilitará a Biden gobernar: Intercam

Alejandra Marcos, directora de Análisis de Intercam Grupo Financiero, señala que con la victoria en el Senado de los Demócratas se espera que aprueben con facilidad la mayoría de las propuestas del Presidente electo Joe Biden, las cuales requieren mayoría simple, como lo serían el estímulo fiscal y el programa de infraestructura; sin embargo, aquellas con cambios más radicales será difícil que progresen.

En su documento de opinión análisis, “Se confirma la victoria de los Demócratas en Estados Unidos”, manifiesta que los activos considerados de riesgo han sido los claros ganadores y que tradicionalmente los mejores años para los mercados de renta variable han sido aquellos en los que hay contrapesos en el gobierno, y en esta ocasión, aunque se tiene la mayoría del partido Demócrata, es posible que los principales cambios sean objetados. Con estos resultados, el peso continuó ganado terreno ante la expectativa de un mayor debilitamiento del dólar.

Recuerda que el 6 de enero del 2021, se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones en el Senado de los dos escaños que estaban en disputa por el estado de Georgia. En una contienda muy cerrada, los Demócratas ganaron ambos asientos. El Senado ahora cuenta con 50 escaños de los Demócratas y 50 de los Republicanos. Esto significa que el partido de Joe Biden tiene el control, ya que el voto decisivo lo tendrá la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

De esta forma, es posible que algunas iniciativas más importantes de Biden sean fácilmente aprobadas. Entre ellas un mayor estímulo fiscal, ya que podría aprobarse un aumento considerable en el apoyo a los estados e incrementar las transferencias directas a las familias; en especial porque McConnell y el partido Republicano se opusieron a la ayuda para los gobiernos estatales y locales en las negociaciones sobre mayores estímulos el año pasado, y los Demócratas ahora podrán aprobar un paquete que incluya esta propuesta, sumado a las transferencias por el orden de 2,000 dólares. También se pueden esperar más medidas de apoyo al desempleo y asistencia sanitaria.

El tema de mayores impuestos a los corporativos y a las personas es un poco más complicado, porque se necesitan 60 votos para ser aprobadas. Dentro de la agenda fiscal, Joe Biden ha propuesto eliminar algunos de los recortes de impuestos que implementó Trump en el 2017. En especial porque algunos Demócratas pudieran no estar de acuerdo. Más aun considerando que el 2021 será un año de recuperación para la economía y los corporativos. No obstante, no será un evento que debamos de descartar más adelante considerando la diferencia en las posturas de políticas públicas entre Trump y Biden.

El programa intensivo de infraestructura también pudiera encontrar apoyo en aras de que sería una medida para apuntalar el crecimiento económico de Estados Unidos. Aunque es importante señalar que, con un margen tan estrecho en el Senado, aún dependerán de los votos Republicanos para la mayoría de las legislaciones más importantes. Lo mismo sucederá si se quieran aprobar cambios regulatorios ya que se necesitan 60 votos.

Agrega que Chuck Schumer será el nuevo líder de la mayoría, desplazando al líder Republicano Mitch McConnell, con lo que los Demócratas podrán ahora controlar la agenda, incluidas las nominaciones para el gabinete del presidente electo, Joe Biden, y el poder judicial.