Manejo macroeconómico estable, clave para México: Banxico

Fundamental mantener un manejo macroeconómico sólido y robusto

El gobernador del Banco de México (Banxico) Alejandro Díaz de León, aseguró que es clave para el país mantener un manejo macroeconómico estable que estamos obligados a preservar como un bien público, frente al actual entorno de la pandemia de Covid-19 y otros choques adversos para evitar zozobras.

Durante su participación en un webinar, el gobernador del banco central, dijo que hemos aprendido de las lecciones del pasado por lo que es , al ser un bien público que debe conservarse bajo tres elementos como finanzas públicas en orden y sostenibles, política monetaria enfocada en mantener una inflación baja y estable, así como un sistema financiero robusto, resiliente y con buenos niveles de capital, lo que permitirá tener un mejor desempeño económico, ante choques, incertidumbre y volatilidad.

“Lo que hemos aprendido de esas lecciones es que es clave mantener un manejo macroeconómico sólido y robusto y tiene tres elementos el marco macroeconómico: las finanzas públicas, la política monetaria y la estabilidad y la solidez y la estabilidad del sistema financiero. Estos tres elementos es muy importante que estén bien enfocados y enfocados a la estabilidad, si eso lo tenemos, podemos tener un mejor desempeño económico antes choques y ahora covid y al final del día, la estabilidad debemos entenderla como un bien público que los entes del estado estamos obligados a proveer”, precisó.

Díaz de León, señaló que, a pesar de la pandemia, el peso mexicano es en la actualidad, la segunda mejor moneda en los mercados emergentes por su liquidez y profundidad y es usado en 80% de las transacciones peso-dólar.

“El día de hoy el peso mexicano es la segunda moneda global de país emergente con un mercado más líquido y profundo, hoy en día, el 80 por ciento en todas las transacciones peso dólar, las realizan no residentes en México, el peso es hoy una moneda global, es un mercado muy líquido y profundo, es un éxito el contar con una moneda con esa liquidez y con un tipo de cambio flexible que sirva como variable de ajuste y que también al final del día le provee a la economía de un precio de mercado, de un mercado profundo y líquido, mantener un tipo de cambio flexible ha sido muy útil”, expresó.

En torno a los Derechos Especiales de Giro que asignó el Fondo Monetario Internacional ( FMI) a México, no son un regalo ni una aportación, “no es patrimonio o riqueza neta que se pueda utilizar en el bien que se quiera elegir”.

Al referirse a las criptomonedas, el titular de Banxico, dijo que no son un buen resguardo de valor y no son seguras al representar volatilidad y riesgo y solo pueden ser una solución tecnológico.

“Ahora con las criptomonedas, la gran pregunta es si son un buen dinero o no y la pregunta es volver a las tres funciones que tiene el dinero que es si son un buen medio de pago, es un numerario para todos los precios en la economía y si es un buen resguardo de valor. Si hay problemas para que sea un medio de pago, ya no cumple con la función del dinero, si no es un numerario y los precios están referidos a ese cripto activo, tampoco cumple con esa función del dinero y más aún, si no es un buen resguardo de valor y puede tener volatilidad muy marcada y un día subir 10% o bajar 10% la población no va a querer que su poder de compra, que su salario suba o baje de un día para otro”, explicó.

En cuanto a las expectativas de inflación, Díaz de León, señaló que la meta inflacionaria de 3% es un elemento clave para mantener la estabilidad de precios.