Mañana habrá doble Hoy no Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que mañana deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, entre otros, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, debido a que a las 16:00 horas se registró un valor máximo de ozono de 159 partículas por billón en la estación de monitoreo CCA-UNAM, debido a que nuevamente se estabilizaron las condiciones atmosféricas imposibilitando la dispersión del ozono y sus precursores.

El transporte de los precursores desde otras zonas hacia la porción suroeste, en combinación con la estabilidad atmosférica en la alcaldía de Coyoacán, propiciaron las concentraciones altas del contaminante, precisó

Por lo anterior, la Comisión Ambiental de la Megalópolis llamó a la aplicación inmediata de diversas medidas para disminuir la exposición de la población al aire contaminado para reducir el riesgo de afectación a su salud; así como para disminuir la generación de contaminantes y con ello reducir la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono este martes.

Entre las medidas destacan: protección a la salud; evitar hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas; mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

La CAM recomienda facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes; realizar compras y trámites en línea para reducir viajes; evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes; recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Con ello, pide revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico; reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, así como utilizar recipientes con tapa.

De las restricciones a la circulación en el sector transporte resalta la suspensión de la circulación de 5:00 a las 22:00 horas además de los vehículos con holograma de verificación 2, los de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Además, los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea PAR, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas. Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones

Vehículos que porten holograma “E”, “00” o “0” cualquiera que sea su uso (salvo unidades de reparto de gas licuado de petróleo), así como los de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que asisten a la vacunación por la COVID-19); particulares de trabajadores del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo, siempre y cuando porten el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o matrícula para personas con discapacidad. Y los que porten la constancia tipo “Gas” o “A” Autorregulación y los id.