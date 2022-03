Maestros activistas y disidentes piden atención de Gobernación

Por anomalías en los congresos seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrantes de la Coordinación Política Nacional del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) urgen a la Secretaría de Gobernación apoyo para una renovación en la dirigencia, pero “con piso parejo” y en condiciones democráticas donde el voto sea libre, secreto y universal.

Solicitan una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para cambiar a la brevedad a la dirigencia del SNTE y hacerle saber, todas las irregularidades que se han cometido en las nueve elecciones seccionales llevadas a cabo en los últimos meses que han estado plagadas de anomalías.

Ricardo Aguilar Gordillo, Blanca Esthela Meza Torres, Martha Susana Guzmán Sánchez, Dominga Escobar Luis, José Luis Coronado Alvarado y Sarec Guianella Jiménez lamentaron que a pesar de que México forme parte de acuerdos internacionales en materia laboral, la democratización del SNTE no se ha conseguido.

Los inconformes, destacaron que son una cantidad de irregularidades que quieren plantear ante el titular de Gobernación, para que a su vez la Secretaría del Trabajo y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje puedan revisar el reglamento que sigue privando de la participación a miles de maestros.

“Hay compañeros que no han podido participar porque no han sido miembros del comité delegacional y de la sección y nos parece que eso es retrógrada, a la luz de la transformación que vive México”, agregó Ricardo Aguilar, quien añadió que los nueve congresos han estado viciados.

Los maestros presentes coincidieron en “un llamado a todas las fuerzas democráticas magisteriales, para que, “en un marco de respeto y unidad, dialoguemos y convoquemos a profundizar la vida democrática del SNTE”, pues lo importante es que vayan a congresos seccionales, en un marco de unidad, para recuperar el sindicato para que esté al servicio de los trabajadores y de la educación.

Recordaron que con la reforma educativa de 2013 los maestros perdieron muchas conquistas sindicales como el derecho a la doble negociación y el derecho a tener una doble plaza; sin embargo, éstas no se podrán recuperar mientras la dirigencia actual del SNTE “espuria”, siga beneficiando a unos pocos.

“Los maestros que ingresan al sistema en estos tiempos no tienen derecho a tener doble plaza, y el salario que tenemos es un salario no profesional. Sí nos exigen que estemos preparados, pero no han hecho equivalente un sueldo profesional para nosotros y nuestras familias”, afirmaron. Los integrantes del MNTS, agregaron que si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere en verdad la democracia magisterial, debe promover que haya un árbitro imparcial en las elecciones internas, al tiempo que externaron sus coincidencias con el Ejecutivo Federal, quien hace unos días manifestó que las bases deben participar en la renovación democrática de las dirigencias seccionales y nacional del SNTE