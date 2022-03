Desde el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, dio el banderazo de inicio al programa de vigilancia vacacional Semana Santa e indicó que se instalará a 500 defensores de confianza, verificando en los principales destinos turísticos del país, terminales aéreas y de autobuses y recomendó a los vacacionistas no adquirir paquetes vacacionales en las redes sociales pues el 100% son fraudes.

“Comprar en redes sociales, es como comprar en un crucero en cualquier semáforo en la calle, donde das la vuelta a la cuadra y ya no está el pseudo proveedor. No se deben dejar engañar, no hay súper ofertas, nadie puede viajar con cien pesos a Cancún, ni siquiera a Xochimilco”, subrayó.

En la víspera del inicio de las vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio el banderazo al operativo de vigilancia 2022 para evitar abusos contra los pasajeros en las líneas aéreas, centrales de autobuses y otros centros vacacionales.

El procurador dijo que las principales quejas son por el cobro de tarifas abusivas en el equipaje de mano y en tiempos compartidos. “Vamos a tener a 500 defensores de la confianza verificando en los principales destinos turísticos de nuestro país, pero también en los principales aeropuertos y en las centrales de autobuses, lo primero que hacemos por eso, antes de la semana Santa y de Pascua que es una de las temporadas altas, lo primero es verificar las básculas y ahorita estaremos verificando por primera vez las de este aeropuerto, colocándoles el holograma de calibración”, indicó.

El ombudsman de los consumidores, reiteró la alerta contra los viajes adquiridos a través de redes sociales como Facebook y llamó a que estos se adquieran en plataformas especializadas, de preferencia o directamente con los proveedores.

Sheffield Padilla destacó que, en esta temporada, que es la de mayor turismo nacional incluso superior a la de Navidad y Año Nuevo, la Profeco hará un monitoreo especial a redes sociales y páginas en internet de comercio electrónico.

Agregó que gracias al esfuerzo de empresas y eslabones del sector turismo (aerolíneas, autotransporte, hoteles, agencias de viajes, tiempos compartidos, restaurantes, bares, balnearios, parques de diversiones y todo en torno al tema de esta temporada), “México está nuevamente en pie”.

En esa línea, invitó a las familias mexicanas a salir a algún lado dentro del país, porque urge al sector fortalecerse después que el 2020 ha sido el año más complicado en la historia del turismo nacional, por la pandemia.

El funcionario federal detalló que el operativo, que se extenderá hasta el domingo 17 de abril, contempla conciliaciones en sitio y atención de denuncias y asesorías, así como verificación de instrumentos de medición como básculas y relojes checadores.

Mientras que en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) habrá dos módulos fijos de atención de Profeco en un horario de 07:30 a 20:30 horas, de lunes a sábado, y de 08:00 a 20:00 horas los domingos y días festivos. También se tendrán módulos en el AIFA y las terminales aéreas de Cancún, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, Puerto Vallarta, Querétaro y Tijuana.

En terminales de autobuses de mayor afluencia se instalarán banners con teléfonos de contacto de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y de Conciliaexprés, el mecanismo de conciliación inmediata de la Profeco.

Estas centrales de autobuses son las de Cancún, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Tepic, Tijuana y Tlaxcala; así como las cuatro de la Ciudad de México (Norte, Poniente, Sur y Oriente).