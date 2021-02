Los mercados inmobiliarios necesitan certidumbre jurídica: ADI

La crisis económica a consecuencia del COVID-19 provoco la incertidumbre en los mercados, los cuales, han pasado por momentos difícil en su incorporación hacia esta nueva normalidad, en cuanto los mercados inmobiliarios estos han sufrido por la falta de certidumbre en las inversiones.

“El sector inmobiliario ha sufrido en cuanto que al haber incertidumbre sobre el empleo y la situación económica las personas replantaran adquirir una hipoteca por 20 años cuando no saben si tendrán trabajo en los siguientes meses y así sucede con los desarrolladores” mencionó Mari José Fernández, Directora de la ADI, para En Concreto en el Encuentro Lideres de la industria.

De acuerdo con lo mencionado por la directora de la ADI, en el mercado se considera una baja de 22 mil viviendas en comparación con el 2019, así como una baja en los créditos los cuales han presentado una baja del 13%.

No solo son las viviendas, sino también el mercado de las oficinas el cual ha sido uno de los subsectores que más ha padecido en la pandemia, con base a la información presentada por Mari José Fernández, Directora de la ADI, para En Concreto en el Encuentro Lideres de la industria, al cierre del 2020 se tenía una desocupación de casi 2.2 millones de metros cuadrados.

“Esto tiene una implicación muy fuerte en lo que son comercios restaurantes, y toda la actividad económica que hay alrededor de las oficinas, los cuales son cerca de 11 mil comercios, en la Ciudad de México, provocando una afectación de más de 230 mil empleos, no solo formales si no informales” señaló Mari José Fernández, Directora de la ADI, para En Concreto en el Encuentro Lideres de la industria.

Debido a esta situación la ADI hace un señalamiento a mejorar la certidumbre de los mercados evitando mensajes que generen consecuencias en los mercados.

“En la ADI nos hemos concentrado en trabajar con las autoridades para reactivar los proyectos inmobiliarios, lo importante es la certidumbre jurídica, si no hay certidumbre jurídica los proyectos no se inician, si el gobierno no transmite los mensaje correctos el inversionista no confiara en los mercados” puntualizó Mari José Fernández, Directora de la ADI, para En Concreto en el Encuentro Lideres de la industria.