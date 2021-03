“Los hombres no están acostumbrados a tener una mujer sentada en la mesa”

El sector inmobiliario se ha relacionado por su creación desde las familias sin embargo su institucionalización ha procurado la inclusión de la mujer a un 40% de ocupación, informó María José Fernández, Directora General de la ADI.



“No ha sido fácil por que los hombres no están acostumbrados a tener a una mujer sentada en la mesa, no es fácil, el reto es interesante, he tenido suerte de trabajar con un comité integrado por mujeres y con personas muy respetuosa y con gran capacidad de diálogo, dentro de los socios de adi he tenido la oportunidad de aprender muchísimo” destacó María José Fernández, Directora General de la ADI, quien compartió su experiencia en la industria para En Concreto.



María José Fernández destacó el importante papel que juega prepararte,aprender a defender y negociar las opiniones y propuestas en este ambiente.



La mujer en la pandemia



La directora general de ADI, recordó los cambios que ha traído la pandemia para las madres de niños aún pequeños, las cuales han tenido que lidiar con las tareas de educar y trabajar a la par.



“Yo siento que la pandemia ha sido un reto en particular para las mujeres que son madres de niños chiquitos, por lo que creo que la pandemia sirve para darnos cuenta que todos debemos ser parte de la casa y de sus labores así como del cuidado, siento que en algunos casos no ha sido igual y son las mujeres quienes lo han resentido más” María José Fernández, Directora General de la ADI.

A su vez hizo un llamado al diálogo que fomente el apoyo entre mujeres, eliminando los temas tabús, con información que dé validez a lo propuesto, como el tema de la brecha salarial.



“Creo que nos compramos temas tabúes, cuando nos sentamos a platicar sobre ello no hay tabúes, tenemos. La responsabilidad de tener estos temas y estar informados, está conversación podría permear el aspecto de los roles entre mujeres y hombres para ayudar a crecer a las mujeres que se encuentran trabajando en la obra”.