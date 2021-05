• Los distractores…



Por Mariel Zúñiga

Estar hablando de cambiar al gobernador del Banco de México ahora cuando es un proceso que se debe llevar a cabo en diciembre, es un distractor. Claro! También el Ejecutivo ya manifestó sus preferencias por un economista que vaya en el sentido de la “economía moral”, pero si nos fijamos en esto debemos preocuparnos por cómo seguirá siendo autónomo y los mandatos de este banco central del país.

Más que la molestia del Presidente por no obtener los remanentes de Banxico en esta ocasión, nos debe preocupar si querrá un Gobernador que deba darle siempre esos remanentes aún a costa de incumplir su mandato, esto es no de cumplir como lo marca la Ley en destinar el 70% de los recursos resultantes de sus operaciones a pagar la deuda, por ejemplo.

Lo grave en todo esto es que se esté volviendo un ataque personalizado con el Gobernador actual Alejandro Díaz de León, con lo que se exacerba un tema de antipatía personal, cuando las decisiones de un Gobierno, del Ejecutivo deben ser razonadas y razonables y transmitir mensajes que den confianza, que den certidumbre a la inversión que tanta falta nos hace falta para lograr la añorada reactivación y crecimiento para beneficio de todos los mexicanos, de todos los que perdieron el empleo y no lo recuperan, los que redujeron su ingreso, los que no encuentran ni cómo salir al día y para aquellos que no ven cómo cumplir con sus aspiraciones de mejorar su calidad de vida.

Lo que debe pugnar Banxico es por defender el nivel de la inflación y por supuesto en defender el poder adquisitivo de los mexicanos. Hay mandatos por Ley que deben persistir esté quien esté como Gobernador y preservar la autonomía del Banco Central del país.

Hay muchas dudas sobre lo que se hace y lo que se hace bien. Creo que en vivienda al menos la libran las acciones y políticas que ejecutan las dependencias del gobierno, los Organismos Nacionales de Vivienda tales como Infonavit, Fovissste y aunque anda con perfil bajo también Sociedad Hipotecaria Federal como órganos crediticios.

Por supuesto el gran pendiente es la atención a los no afiliados y a millones que no tienen acceso a una vivienda ni al crédito ni siquiera a rentarla.

En México en la actualidad, hay muchos distractores como las mismas elecciones, donde es preocupante 1) que la mayoría de la población no se preocupe por conocer por quién va a votar, sus propuestas y mucho menos en darle seguimiento y 2) la violencia y crimen organizado montado en los procesos, tomándolas en su poder e imponiéndose. Qué miedo!

Pero quiero preguntarte sobre un ejemplo: ¿ves realmente el beneficio de realizar la compra de la refinería de Texas?

Ayer el Presidente anunció la compra total de la refinería “Deer Park”, en Texas. Dicha refinería pertenecía a Shell y Pemex ya tenía el 50 por ciento de las acciones.

La compra total por la que el gobierno mexicano desembolsó 600 millones de dólares, convierte al Estado mexicano, afirmó el Presidente en el dueño total del complejo y agregó:

“La adquisición, que permitirá que el país sea autosuficiente en materia de producción de combustibles a partir de 2023, se logró gracias a los ahorros del gobierno y al combate a la corrupción”, precisó el jefe del Ejecutivo.

Esto lo pregunto en medio de una crisis mundial que está a punto de convertirse, dicen los expertos, en la próxima Guerra Mundial: la climática.

¿qué estamos haciendo por reducir el riesgo de esta crisis y sus graves efectos sobre la humanidad? ¿Sobre los mexicanos?

Es tiempo no sólo de preguntarnos sino de hacer algo real, contundente al respecto de nosotros y de los jóvenes y niños que vivirán una real situación de crisis climática: sequías, trombas, inundaciones y demás porque no hacemos nada al respecto y porque llevamos años de indolencia

Por ejemplo el rechazo de la actual administración a temas de sostenibilidad, cambio climático y transición energética está limitando el interés de fondos internacionales. Haría falta darle un revés a esta posición y ser más conscientes. ¿qué queremos los mexicanos? Eso hay que expresarlo

