Los coworking ganan terreno ante nuevos esquemas de trabajo

La pandemia impulsó una auténtica revolución en las empresas, la cual llegó a develar nuevas forma de trabajo que siguen en constante modificación y adopción por cada empresa, ya que el escenario de pisos atestados de trabajadores sentados compartiendo insumos de oficina e incluso la comida, es una imagen de un pasado reciente al que pocos podrían atreverse a decir que volveremos, Sin embargo ante la aún necesidad de espacios para laborar los Coworking siguen siendo la respuesta ante la problemática.

Los primeros espacios flexibles iniciaron cerca de los 2000’s, bajo un modelo atractivo, gracias a su disrupción, innovación y frescura que, inicialmente fue aprovechada más por freelancers y entrepreneurs de las industrias digitales, estos espacios se han convertido parte de la vida moderna que se adaptan a los nuevos hábitos de trabajo. En el 2019 se estimaba que existían 19,000 espacios de coworking.

Te puede interesar: ¿La reconversión de oficinas es la mejor apuesta?

El reporte Global Coworking Growth Study 2020, indica que México se encuentra entre los primeros diez países con mayor cantidad de centros de negocios compartidos, El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con tres mil 762 espacios, le sigue India con dos mil 197; Reino Unido con mil 44; España con 939; Alemania con 791; Canadá con 617; Australia con 590 y México con 508 espacios.

Los coworking en México mantienen un crecimiento promedio anual de 37%, a 2020 los espacios flexibles ascendían a 300 mil ubicaciones, es decir alrededor de medio millón de metros cuadrados. Los espacios coworking se concentran en las tres principales ciudades del país: Ciudad de México, con el 5.7% de su inventario (398 mil m2), Guadalajara con el 8.7% (59 mil m2) y Monterrey con 5.9% (79 mil m2).

¿Los coworking son la respuesta a los nuevos esquemas de trabajo?

Si bien la pandemia no ha pasado, el regreso e implementó por esquemas que involucren el trabajo presencial se hace cada vez más fuertes, según datos de Computrabajo, el 60% de las empresas del país prefiere la presencialidad, 35% está optando por el modelo híbrido, y sólo el 5% le apuesta al esquema remoto.

Te puede interesar: Panorama inmobiliario en la CDMX: ADI

En este contexto, CBRE Research & Workplace Strategy, explican en su market flash, detalla que actualmente los esquemas de trabajo constan de 2 a 3 días de teletrabajo a la semana dependiendo de los roles y procesos de cada compañía, incluso dentro de las diferentes líneas de negocio de cada uno. Algunos departamentos van a requerir 3 o quizás 4 días de trabajo oficina, cuando otros únicamente 2 o 3, estas empresas están incrementando de 20% a 30% la utilización de los espacios de colaboración.

De acuerdo con CBRE Research & Workplace Strategy, los esquemas de trabajo en el sector de servicios en México se están reconfigurando: 70 por ciento de los empleados prefieren trabajar de manera híbrida; 50 por ciento tiene un lugar dedicado para trabajar vía remota; y 20 por ciento dice que la razón por la que requiere ir a la oficina es realizar trabajo individual.

Uno de los principales retos que enfrenta el trabajo remoto es la poca viabilidad para generar ideas en conjunto, el 60% de los empleados indica que la razón principal para lo que requiere ir a la oficina es por colaboración, anudado a esto el estudio “The impact of working from home on collaboration”, realizado por Brightspot Strategy, indica que las lluvias de ideas cayeron un 11% , sin embargo en empleados cuyos roles dependen de la colaboración o en aquellos pertenecientes a industrias creativas y de comunicación, el índice se encuentra entre el 13% y el 15%.

A esto le sigue bajas en la viabilidad de mantener relaciones sociales, la cual descendió en promedio un 17%, tener interacciones no planeadas bajó en promedio un 25 por ciento para los empleados que trabajan en equipos o células coordinadas la caída es más dramática, pues descendió hasta un 40 por ciento.

Azul Gómez, responsable de Workplace Strategy, prevé que el trabajo hibrido siga evolucionando con mayor impulso en la tecnología, mientras que en el WeWork Innovation Summit 2021, se concluyó que el futuro del mercado laboral está en la flexibilidad, tanto en términos de activos inmobiliarios como en el uso del espacio. Ante este escenario, el formato coworking recupera presencia y diversifica su oferta pensando en la flexibilidad como una innovación capaz de dejar atrás a las oficinas corporativas y replicar modelos más cercanos a un collaborative hub.