Lo que tienes que saber antes votar

¿Dónde me toca votar?

Aquí puede consultar dónde está su casilla:https://ubicatucasilla.ine.mx/Tiene que poner su Estado y qué sección le corresponde (la sección viene en la parte inferior de su credencial de elector).

¿Qué medidas sanitarias están previstas?

El uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas en la casilla. Las personas formadas deben guardar una distancia de un metro y medio. Solo podrá haber dos personas al mismo tiempo emitiendo su voto. Los funcionarios de casilla se ocuparán de limpiar y desinfectar a lo largo de la jornada. Un encargado aplicará gel antibacterial dos veces: a la entrada y a la salida de la casilla. Usted puede llevar su propia pluma.

Por la pandemia, el votante deberá mostrar su credencial y ponerla sobre la mesa, pero no debe ser tocada por el secretario al momento de revisar si está en la lista nominal de electores. Tampoco le deben tocar la mano al momento de que le pongan el líquido indeleble en el pulgar derecho. No le tomarán la temperatura al ingresar a la casilla.

¿Qué pasa si no estoy vacunado?

Nada. Si usted no ha recibido la vacuna, no le pueden negar su derecho a votar. Tampoco le pueden exigir que presente una prueba anticovid negativa.

¿Me puedo contagiar de covid cuando marquen mi pulgar?

El líquido indeleble es biocida, por lo que no es posible contagiarse de covid al recibirlo, según el INE y el Instituto Politécnico Nacional, que lo fabricó.

¿Tengo que llevar mi propia pluma para votar?

No es obligatorio. Usted puede llevar su propia pluma, pero se le ofrecerán los plumones que se usan normalmente en las elecciones.

¿Qué pasa si no llevo cubrebocas o mascarilla?

Los consejeros del INE han dicho que se proporcionarán cubrebocas a las personas que no lo lleven.

¿Me pueden pedir que me quite el cubrebocas?

Le pueden solicitar que se quite el cubrebocas un momento para identificarle con la fotografía de su credencial para votar. La instrucción es que quite uno de los elásticos y muestre brevemente su rostro para que los funcionarios de casilla puedan corroborar esa información.

¿Hay ley seca o no? ¿Cuánto dura?

Depende del lugar donde viva. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que “el día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa podrán establecer medidas para limitar el servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes”.

Aunque su aplicación se ha vuelto una costumbre en elecciones pasadas, la decisión de imponer la ley seca recae en las autoridades estatales y municipales.

En Sinaloa, por ejemplo, la tienen prevista con algunas excepciones en zonas turísticas. En Ciudad de México habrá ley seca este sábado y domingo en las 16 alcaldías, según el secretario de Gobierno, pero los restaurantes quedarán exentos si acompañan la venta de alcohol con alimentos.

Es lo mismo que contempla el Código Electoral del Estado de México. En la ley electoral de Nuevo León se prohíbe la venta desde las 00.00 horas del sábado hasta la media noche del domingo y las cantinas y restaurantes bares deben cerrar. En la zona metropolitana de Guadalajara y algunas partes de Jalisco no habrá ley seca. La recomendación es consultar las cuentas oficiales y los mensajes de los Gobiernos estatales y municipales.

¿Cómo se protege el derecho al voto de las personas trans?

No se puede impedir que una persona vote aunque tenga una credencial que no coincida con su nombre ni con el sexo que aparece ahí. Si es ese el caso, se referirán a la persona con los nombres con los que aparece en el registro.

¿Quién tiene preferencia para votar?

Se procura que los adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y con niños en brazos no hagan fila antes de emitir su voto.

¿Puedo votar si mi credencial está vencida?

Puede votar con una credencial que no esté vigente solo si venció en 2019 y 2020.

¿Cuándo se justifica que no se deje votar a alguien?

Una persona no podrá votar si no muestra su credencial del INE. Si una persona la presenta pero no está en la lista nominal o si su identificación tiene alteraciones tampoco se le darán las boletas.

Tampoco podrán votar si presentan una credencial que no es suya. Hay una excepción: si el ciudadano no cuenta con su credencial ni aparece en la lista nominal, pero obtuvo una resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede emitir su voto. No podrán entrar a la casilla personas ebrias, bajo el efecto de drogas, armadas o que porten propaganda política.

¿Qué votos son válidos para las coaliciones?

Lo más sencillo es que usted marque una sola casilla en la boleta. Si usted marca dos o tres casillas de partidos que postulen al mismo candidato su voto será válido. Es un derecho apoyar a uno o más partidos dentro de una coalición.

El problema es que si usted se equivoca y marca dos casillas con dos candidatos diferentes es casi seguro que su voto no sea considerado como válido. Si usted va a marcar dos o más casillas, fíjese bien que sea para el mismo candidato.

¿Qué personas pueden acompañar a alguien a votar?

Si una persona no sabe leer, la puede acompañar alguien de su confianza a la casilla. Si una persona tiene discapacidad visual, se le ofrece una plantilla braille y si no la sabe utilizar puede estar acompañada por alguien más. Personas que usen silla de ruedas, muletas, bastón o andadera también pueden solicitar apoyo. Por la pandemia, no se recomienda que niños acompañen a adultos a las casillas.