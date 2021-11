Lluvia de amparos y cierre de 18 mil planteles educativos por NOM-237: Coparmex

Hasta la próxima semana de plazo para presentar un posicionamiento: José Medina Mora

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, advirtió que la NOM- 237-SE-2021 que regulará la prestación de los servicios educativos es preocupante, porque habrá una sobrerregulación en las escuelas particulares, ya de por sí están reguladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y es una medida sin sentido, considerar a los planteles del saber cómo entidades mercantiles.

Indicó que el sindicato patronal, continuará con el diálogo con la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier para hacerle ver que no es el camino, asimismo con Jesús Cantú , encargado de la dependencia en el tema, así como con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para evitar que se apruebe dicha Norma.

Durante su participación en la conferencia virtual, denominada “¿Golpe a la educación de nuestros niños?” en donde participaron autoridades de escuelas particulares, el líder empresarial, dijo que no es válido que el argumento de las autoridades sea que existen quejas porque no se respetan las condiciones de las colegiaturas, pero estas, no rebasan las 4 mil en todo el país, representan 0.004% de la población, lo que no es un causal para hacer toda una modificación.

“También nos han dicho que pueden dar la libertad a los padres de familia si quieren por cualquier motivo, mucho tiene que ver con la pandemia el que no tienen las posibilidades de continuar por la educación de sus hijos y los quieren cambiar de escuela, seguiría la posibilidad de hacer libremente ese trámite que, pues éste se puede hacer perfectamente porque ya las escuelas particulares no tienen esa documentación, sino que puede acceder libremente a través de internet”, mencionó.

Por ello, dijo que es importante escuchar los argumentos de los especialistas en el sector educativo para después, elaborar una postura en Coparmex, misma que presentarán a la Conamer.

“Tenemos hasta la semana próxima para poder hacer entrega de ese posicionamiento y que la discusión pues no se dañe a las escuelas particulares después de que han sido ya dañadas por la misma pandemia”, aseveró.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Escuelas particulares del estado de Morelos, Itzel Carmina Gándara, aseguró que tienen hasta el 15 de noviembre para enviar sus comentarios a la Conamer, y una vez agotada esa instancia y en caso de aprobar esas Norma, de forma individual, acudirían a la vía del amparo “contra leyes aplicativas”.

“La consecuencia inmediata de la entrada en vigor de esta norma, sería el cierre de 18 mil escuelas, a vías de estar entrar la norma, se estarían tomando decisiones de cierre de esta naturaleza, esto afectaría a 640 mil personas entre las cuales, 540 mil son niños, niñas y adolescentes y jóvenes que se van a quedar sin un espacio para ir a la escuela y los papas, sin la libertad de escoger a donde llevar a sus hijos con la NOM-237 de entrar en vigor”, indicó.

En su oportunidad, Rebeca Félix Ruíz, directora ejecutiva de operaciones y abogada general de la Coparmex, precisó que los cambios que pretenden hacer las autoridades, obstaculizarán el derecho a la educación, así como una sobre regulación en el sistema educativo que pone en riesgo la existencia de las escuelas y el derecho a la educación.

“Si la norma procede, por supuesto que vamos a interponer acciones legales, puesto que lo adecuado, es que sean las autoridades educativas las que regulen, vigilen y verifiquen el servicio como especialistas que dominan la particularidad del servicio educativo y no otra instancia”, mencionó.