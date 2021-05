Suman 29 emitidas por el juez para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación de registrar su línea telefónica móvil en PANAUT

El juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió 24 nuevas suspensiones definitivas en los juicios de amparo promovidos por asociaciones civiles y particulares contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), contenido en la recientemente aprobada reforma a la Ley de Telecomunicaciones.

Con esas nuevas suspensiones definitivas, suman 29 emitidas por el juez para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el citado padrón y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro.

Gómez Fierro, criticado por el gobierno federal, concedió otras 20 suspensiones provisionales contra el PANAUT, por lo que ya son 155 las medidas cautelares.

El juzgador federal advierte que no hay relación directa o causal de que la implementación del polémico padrón, con los datos biométricos de los millones de usuarios de telefonía móvil en México, traiga como consecuencia inmediata, directa y necesaria, la disminución de la incidencia delictiva, como lo argumenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea telefónica móvil en el PANAUT, podría no ser necesaria, pues además de que el registro de una línea telefónica móvil para relacionarla con su titular no requiere, de manera forzosa los datos biométricos (como lo exige la norma en cuestión), lo cierto es que podrían existir medidas alternativas que no implicaran la entrega de dichos datos y que tuvieran el mismo grado de efectividad”.

Se unen para presentar amparo

El martes pasado #GrupoEnConcreto organizó un panel de expertos inmobiliarios en el que coincidieron en juntar esfuerzos para presentar un amparo en conjunto en contra del PANAUT.

Mater de la Mora, presidente de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI); Sary Sutton, vicepresidenta de Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP); Salvador Sacal, presidente de la AMPI Ciudad de México; Jorge Salcido, presidente nacional de la Unión de Profesionales Inmobiliarios y Ernesto Meana Sariñana, miembro de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, resaltaron que todo ciudadano debe analizar si presentará un amparo contra el citado padrón.

Al respecto, Ernesto Meana subrayó que sí es conveniente, pero al igual que los otros panelistas, coincidió en que debe ser con un abogado de confianza y no por medio de un formato que circula en redes sociales, por lo que destacaron la importancia de confirmar toda la información que se difunde por medio de internet.