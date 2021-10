Llama Coparmex a emprendedores a crear empresas

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, llamó a los emprendedores mexicanos a perder el miedo a innovar, toda vez que esa es la clave para superar con éxito los efectos de la pandemia y lograr que sus empresas sean competitivas.

Durante su participación en la séptima edición del Innovation and Business Forum, IBF2021 que organizó el organismo patronal, su dirigente, indicó que este tipo de encuentros, son básicos para encontrar soluciones en el ámbito empresarial.

“Cuando hablamos de innovación necesitamos dos elementos fundamentales: tener ideas nuevas y mantener una actitud emprendedora. Es esencial pensar fuera de la caja, ver las oportunidades y aprovecharlas, ser un factor de cambio; pero también implica arriesgarse y ver los errores como un valioso aprendizaje. El que gana es el que se atreve a ser disruptivo”, señaló.

El líder empresarial, dijo que el impacto del IBF2021 en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, es el que reconozcan las oportunidades que se han abierto a partir de la pandemia, la cual han enfrentado dos dos grupos de empresarios, el que su empresa apenas sobrevive y otro refiere que están creciendo y no para de surtir lo que les piden.

“Entonces les hago una segunda pregunta ¿qué estás haciendo en innovación?. El primer grupo me dice “¿innovación? no me da tiempo, apenas estoy sobreviviendo, las ventas están cayendo, las cobranzas se están alargando”. El segundo grupo invariablemente me detalla todo lo que está haciendo de innovación de productos, innovación de servicios, innovación de proceso de negocio, innovación de modelo de negocio. Por eso quiero hacer un llamado a todos los asistentes a que le perdamos el miedo a innovar y apostemos a la construcción de las empresas del siglo XXI”, indicó.

En su oportunidad, Luis Gerardo Pérez Figueroa, presidente de la Comisión de Innovación de Coparmex, llamó a los emprendedores a no quedarse en la inercia “aunque les esté yendo bien”, pues este es el momento de repensar sus estrategias y apostar por acciones innovadoras.

“En el momento en el que vivimos es indispensable que todas las empresas seamos mucho más digitales, seamos mucho más innovadores, pues el futuro y el crecimiento de nuestras empresas depende de ello”, dijo.

A su vez, Isabelle Mauro, Head Digital Manager Communications Industry del World Economic Forum (WEF por sus siglas en inglés), en su participación durante la conferencia plenaria “La Importancia de la transformación digital inclusiva para la recuperación sostenible”, resaltó la importancia de darle prioridad a la inclusión digital y puso como ejemplo la Alianza Edison para lograr una colaboración sin precedentes entre la comunidad de las tecnologías de la información y la comunicación, como parte de un compromiso verdadero para brindar nuevos servicios digitales a las personas.

Mencionó que, desde antes de la pandemia el mercado indicaba que las compañías tenían que adoptar los modelos digitales para sobrevivir, por lo que la iniciativa del WEF busca promover nuevos modelos de inversión y de trabajos colaborativos entre industrias de diferentes ramos, pues la transformación digital no se puede hacer por sí sola.

De ahí que hizo un llamado a los emprendedores a que no se queden rezagados, que no los guíe el miedo, que, si tienen motivación y aspiración para innovar y ser parte del mercado, lo hagan y apuesten por la digitalización.

En su turno, Gretta González, General Manager de UBER, destacó que la tecnología abre la puerta a miles de negocios y los ayuda a llegar al siguiente nivel, al tiempo que les permite superar los desafíos económicos actuales. En el workshop “Empresas más competitivas con áreas digitales más fuertes”.

Pedro Mier, presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) dialogó sobre la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, la cual considera una herramienta muy importante de cara al futuro y destacó que el papel del gobierno debe ser fundamental.