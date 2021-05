Llama Concanaco a vencer el abstencionismo y respetar los resultados

“La apuesta es por elecciones concurridas y en paz, dejando atrás lo negativo de estas campañas con asesinatos y enfrentamientos entre partidos”. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, llamó a evitar el abstencionismo el próximo domingo 6 de junio y al gobierno federal a respetar al árbitro electoral, “ya que gracias al INE” está ahí.

“La apuesta es por elecciones concurridas y en paz, dejando atrás lo negativo de estas campañas con asesinatos y enfrentamientos entre partidos, enfatizó el dirigente quien exhortó a los candidatos, partidos y simpatizantes a no promover actos violentos que confronten a la ciudadanía y les aclaró que lo que no pudieron ganar en los días de campaña, no lo tendrán en unas horas.

Durante los resultados de la campaña “Yo voto porque quiero a México”, el líder del comercio establecido del país, recordó que tendrán observadores en las casillas a fin de que la jornada electoral se lleve a cabo con normalidad y se respete la decisión de los ciudadanos.

“El próximo domingo será la culminación de un proceso político donde se tuvieron muchos aspectos negativos, enfrentamientos entre partidos, atentados y asesinatos de candidatos y esto debe servir como un preámbulo para que las autoridades se preparen y eviten que se sigan registrando sucesos similares y ojalá en el futuro no volvamos a pasar por esto.

México ya tuvo un año muy difícil, sufrió pérdidas con la pandemia y ahora quiere creer en los candidatos, en los partidos políticos y en las autoridades. Los mexicanos pedimos unas votaciones pacíficas y concurridas”, indicó.

En ese sentido, hizo votos para que se pueda ganar en la hoja de ruta del crecimiento que tanta falta le hace al país para recuperar los empleos, el crecimiento económico y con ello, alcanzar los niveles de bienestar que se tenían por lo menos previo a la pandemia y de ahí seguir mejorando.

Por ello el llamado a los partidos, candidatos y simpatizantes a respetar la ley electoral, no promover actos y acciones violentas que confronten a la ciudadanía para que el proceso electoral sea un día de fiesta democrática y se ejerza el derecho a votar sin el temor de una jornada violenta y con mucho optimismo de vencer el abstencionismo.

“La gravedad de que se mantenga el abstencionismo es que un porcentaje importante de aprobación de la población no está participando en la toma de decisiones y no refleja el pensamiento o el deseo de la mayoría de los mexicanos y todos debemos tener muy claro que tiene que existir un árbitro, respetarse las decisiones que se tomen. No podemos regresar al pasado en el que el propio gobierno llevó a cabo las elecciones, el INE ha hecho un extraordinario papel, la autoridad actual está gracias al Instituto”, mencionó.

En ese sentido, añadió que para la mayoría de los ciudadanos es incuestionable el papel del árbitro electoral y sería lamentable que se le desacreditara o se fomentará una situación de encono después de las elecciones.