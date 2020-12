Listos para trabajar en unidad por México: Medina Mora

Por Julián Sánchez

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, informó que la asamblea de esa organización eligió por unanimidad a José Medina Mora como presidente Nacional para los años 2021 y 2022, quien era el candidato de unidad.

“Un reconocimiento a su formación, trayectoria, participación en la organización y calidad humana. Bajo liderazgo, los mejores tiempos de Coparmex están por venir”, escribió de Hoyos en su cuenta de Twitter.

Por su parte en la misma red social, Medina Mora escribió que “desde Coparamex ofrecemos apertura y diálogo constante por un mejor México, un México democrático, justo, libre, solidario y en paz. iEstamos listos para trabajar en unidad por un México mejor!.

Con una trayectoria de 25 años de participación activa en la

Confederación, Medina Mora ha ocupando diversos cargos, entre los que destacan haber sido secretario general de la Coparmex y presidente del Centro Empresarial de Jalisco.

Durante su campaña, Medina afirmó que uno de los desafíos que tiene, es que cada una de las empresas, tanto afiliadas a la Coparmex, como las que no lo están, deben ver a las empresas como un vehículo del cambio que se requiere en nuestra sociedad.

“Independientemente de lo que haga o deje de hacer el Gobierno, es mucho lo que podemos hacer desde cada una de nuestras empresas, en lo micro, con nuestros colaboradores y nuestros trabajadores, de tal manera que podamos incidir en ese mejor México que todos queremos, más democrático, más libre, más justo, el México en paz que todos anhelamos”.

Medina Mora es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana, cuenta con dos maestrías de la Universidad de Stamford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en sistemas y otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y un doctorado profesional en Dirección de Proyectos de Ingeniería, también por la Universidad de Stanford.

En 2007 la revista Expansión lo coloca entre los 100 empresarios más importantes de México. Y en 2011 EY lo nombra Entrepreneur of the Year en el sector de Tecnologías de Información, en el 2012 Endeavor de Occidente lo reconoce por su trayectoria empresarial.

Es fundador y Presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una empresa Mayorista Integrador de soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones.