Levanta UIF 12 denuncias por subcontratación ilegal en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que por el delito de subcontratación ilegal ha presentado 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales por violación a los derechos de los trabajadores, como creación de empresas fachadas y factureras, práctica que representa pérdidas por más de 354 mil millones de pesos por evasión y defraudación fiscal.

En el acto encabezado por el senador y dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) , Napoleón Gómez Urrutia, Santiago Nieto Castillo titular de la UIF, mencionó que las 12 denuncias corresponden a 2019 y 2020, de las cuales se desprende una orden de aprehensión; mientras que a las 95 personas físicas y morales involucradas se les congelaron sus cuentas bancarias; aunque se etiquetó un apartado solo para el pago a proveedores y de salarios a los trabajadores.

“Se presentaron 12 denuncias ante la Fiscalía General de la República por prácticas de defraudación fiscal y hemos mandado expedientes a Seido por un lado y por otro lado se tiene a la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros. En total las 12 denuncias comprenden a 95 personas morales en donde se ha solicitado por supuesto el aseguramiento de las cuentas bancarias para evitar que sigan fluyendo los recursos.

“Por supuesto que la política ha sido no afectar los derechos de los trabajadores pero con la precisión de que las personas están en el rubro de personas están en la lista de personas bloqueadas y no pueden seguir con su operación normal salvo en el pago de trabajadores y proveedores”, indicó.

Al firmar un convenio de colaboración con la Confederación Internacional de Trabajadores para prevenir el lavado de dinero al interior de la organización sindical y otras operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como establecer candados para asegurar la transparencia financiera, Nieto Castillo precisó que de las 12 denuncias presentadas, ocho corresponden al grupo del empresario Raúl Beyruti, conocido como el rey del outsourcing.

Por su parte, El presidente de la CIT, Napoleón Gómez Urrutia, destacó la trascendencia de este acuerdo y dijo que va de la mano con la reforma que regula la subcontratación, ya que todas las organizaciones, empresas y sindicatos deben asumir su responsabilidad para actuar con transparencia y honestidad.

Esto, subrayó, no debe quedar en mera palabrería como se acostumbraba anteriormente, por lo que subrayó la necesidad de hacer un firme compromiso de abrir la contabilidad y los recursos de cada una de las organizaciones sindicales.

“Actuar proactivamente por la transparencia nos va a permitir que no se atropellen los derechos de los trabajadores por sus empleadores ni por organizaciones, ni líderes falsos. Es un granito que espero impulse una nueva dinámica en la vida sindical”, enfatizó el senador y también dirigente minero.

Ante la presencia de dirigentes sindicales, representantes empresariales y las senadoras Patricia Mercado, Marcela Mora y Citlalli Hernández, puntualizó que La CIT formaliza con la UIF un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, y acompaña desde su trinchera el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de erradicar la corrupción y el saqueo a los trabajadores.

Gómez Urrutia reconoció la obligación de rendir cuentas a los agremiados y dijo que es una responsabilidad de las organizaciones garantizar que los recursos sean utilizados para mejorar sus condiciones de vida y no se pierdan u oculten en este intento. No descartó que con el tiempo otras agrupaciones se sumen a este convenio, que calificó de histórico y único en su tipo, ya que consideró que la consolidación de sindicatos transparentes no sólo beneficia a las y los trabajadores, sino que también impulsa mejoras en la vida pública del país