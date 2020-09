Lanzan Centro Climático para las Pymes

Una coalición de importantes organizaciones ha anunciado hoy el lanzamiento de una innovadora plataforma de acción climática de ventanilla única para pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el fin de frenar las emisiones de carbono, aumentar la resiliencia de las empresas y obtener una mayor competitividad.

El Centro Climático de las PYMES —co-auspiciado por la International Chamber of Commerce (ICC), la Iniciativa de la Hoja de Ruta Exponencial, la coalición We Mean Business y la campaña Carrera a Cero de las Naciones Unidas— se lanzará en la edición 2020 de la Semana del Clima de Nueva York.

El Centro Climático para PYMES es posible gracias a la asociación de la coalición We Mean Business con Amazon. Anunciada en junio, una parte clave de la alianza se centra en la movilización de las cadenas de suministro, incluidas las PYMES, para tomar y ampliar acciones medibles y directas sobre el cambio climático.

El Centro Climático para PYMES alentará a las pequeñas y medianas empresas a comprometerse a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030 y llegar a cero emisiones netas antes del 2050.

Las PYMES que asuman este compromiso – que será reconocido globalmente por la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas – podrá aprovechar las herramientas accesibles y recursos para ayudarles a reducir las emisiones y a crear una capacidad de recuperación de las empresas o impulsar su resiliencia.

La plataforma combinará estos recursos adaptados con oportunidades para que las empresas desbloqueen los incentivos comerciales directos.

A pesar de que representan aproximadamente el 90% de las empresas en todo el mundo y de que emplean a más de 2.000 millones de personas, hasta la fecha las PYMES no han sido atendidas en gran medida por las iniciativas de acción climática. Al establecer el Centro Climático para las PYMES, los coanfitriones de la plataforma ven una oportunidad de permitir la reducción de las emisiones a gran escala y, de esta manera, crear una resiliencia ascendente ante los riesgos climáticos en las cadenas de suministro mundiales esenciales.

Reconociendo que los efectos de la pandemia de COVID-19 han perturbado a las pequeñas empresas en todo el mundo, la iniciativa hará hincapié estratégicamente en permitir que las PYMES aprovechen la acción climática como medio para ganar y retener negocios, reducir costos, mejorar el acceso al capital y aumentar la preparación de las empresas para las crisis externas.

Varias grandes empresas multinacionales, entre ellas Ericsson, IKEA, Telia, el Grupo BT y Unilever, que han fijado objetivos para alcanzar emisiones netas cero en sus cadenas de valor, se han comprometido a apoyar el Centro del Clima de las PYMEs a través de un nuevo grupo de “Líderes de la cadena de suministro de 1.5°C”.

Estas empresas se han comprometido firmemente a incluir objetivos y resultados relacionados con el clima en los criterios de compra de sus proveedores, y a trabajar mano a mano con las PYMES en su cadena de suministro para lograr que las emisiones netas de efecto invernadero sean nulas antes de 2050. También proporcionarán herramientas concretas, compartirán conocimientos e intercambiarán las mejores prácticas para la aplicación de estrategias climáticas sólidas a través del Centro del Clima de las PYMES.