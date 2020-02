AGENDA

Por Mariel Zúñiga

Rodrigo Gutiérrez Porter, subdirector general de Crédito del Infonavit (izquierda) y el Director General, Carlos Martínez Velázquez

En esta 2ª parte de la entrevista con Rodrigo Gutiérrez Porter, el subdirector general de Crédito del Infonavit explicó cómo se reforzaron los controles por ejemplo para créditos como el de línea 4, que se suspendió a principios del 2019 para darle un nuevo esquema de control al producto por lo que se reabrió después en diciembre. También amplía información sobre el nuevo #UnamosCréditos y su reflexión acerca de incrementar los “Montos Máximos” del crédito tradicional.

Precisó respecto a la Línea 4, producto para mejoramiento de vivienda, sin garantía y sin afectación estructural que funciona a través de empresas administradoras que se estaba “monetizando” esto es, que usaban el efectivo, pero no necesariamente para el destino preestablecido.

“Nos dimos cuenta en su momento es que los contratos no estaban sólidos. No había una fianza para estas empresas administradoras, había un tema de monetización muy serio, y había un tema de confusión provocado por estas empresas administradoras hacia los derechohabientes.

“Paramos el programa cerca de 3 meses en lo que rediseñamos un contrato, en lo que les pedimos una fianza, en lo que si había algunas observaciones de quejas que una empresa para volver a firmar, tenían que haber subsanado todas sus quejas. Entonces lo reabrimos en diciembre, al día de hoy, de las 9 empresas que había, si mal no recuerdo hay 6 o 7 que ya firmaron; hay otras que no han firmado porque no han cumplido con todo lo que estamos pidiendo y el programa está empezando a correr otra vez. Te puedo decir que va un poco más lento que el año anterior porque aumentamos los niveles de control. Y no queremos que esto se nos convierta en un problema de monetización, entonces preferimos ir despacio, pero asegurar el beneficio al trabajador”.

Mejoró la verificación; ahora piden una fianza así que la empresa administradora hace un mal trabajo, el derechohabiente del Infonavit puede reclamar esa fianza. Ya contemplan malos trabajos, vicios ocultos. El reto ahora es incluir la tecnología para acrecentar el control en la originación de este crédito.

REHACIENDO EL MEJORAVIT

Rodríguez Porter se refirió a que el reto con el crédito denominado “Mejoravit”, también era reducir la monetización.

“Se han cerrado muchos comercios que no aplicaban bien el programa. Cuando nosotros vemos cómo ha bajado la colocación contra el año anterior, es principalmente por un tema de control, porque hemos evitado el mal uso. Y ahí es cuando yo hablaba de transparencia, vamos a seguir empujando con la colocación de créditos, es muy importante, pero no a costa del mal uso de estos proveedores”, advirtió.

En su boletín oficial el organismo entregó, un día después de la conferencia de prensa, es decir el viernes 14 de febrero el reporte donde indica que desde inicios de la administración dio de baja a 399 comercios, por mal uso del Mejoravit.

“Al cierre de 2019, el Instituto tiene registrados 2 mil 067 puntos de ventas que cumplen con la normativa del programa; sin embargo, derivado de la identificación de irregularidades por el cruce georreferenciado de la originación del crédito versus la geolocalización del uso de la tarjeta Mejoravit en comercios, se dieron de baja a 399 comercios por incurrir en prácticas irregulares.”

Agrega que con ello se eliminaron el 60% de las operaciones de coyotaje que usaban el programa.

Añade que, con la intención de proteger el ahorro de los trabajadores y que no fueran víctimas de usurpación de identidad, el Infonavit estableció controles de autenticación como: la verificación de la cuenta CLABE del derechohabiente para la transferencia del 20% de mano de obra con rechazo a cuentas incorrectas; piloto de envío de 1 centavo a solicitudes riesgosas, la fotografía del solicitante y buró de supuestos usurpadores, rechazo automático por sistema de personas con más de un Número de Seguridad Social y verificación de puntos de seguridad de identificaciones oficiales y actas de nacimiento.

“El 100% del quebranto de los créditos dictaminados por usurpación de identidad a partir de 2016 son absorbidos por los canales externos en apego a la sección de Responsabilidades incorporada en las Especificaciones Técnicas el Contrato”.

Por otra parte, para eliminar los fraudes cometidos por terceros, que ofrecen hacer líquidos los recursos de la subcuenta de vivienda de los derechohabientes, se estableció que el dinero ahorrado por los trabajadores sólo será utilizado como garantía del crédito por las mensualidades vencidas ante pérdida de relación laboral en apego al art. 43bis de la Ley del Infonavit, y no como garantía de todo el financiamiento, como operaba con anterioridad.

El organismo afirma que con estas medidas no está frenando la distribución de los créditos.

UNAMOS CRÉDITOS, grandes metas…

Formalmente se dijo que se lanzaría el 17 de febrero; ya se anunció el jueves pasado en conferencia de prensa. Y, de hecho, ya habían iniciado desde inicios del mes en la originación de los primeros créditos. Por ejemplo, justo la semana pasada se hizo el trámite con Hogares Unión en créditos para el Valle de México.

Rodrigo Gutiérrez Porter afirmó que le pusieron muchísimo esfuerzo al modelo.

“Lo estamos considerando un piloto, la razón por la cual es porque estamos viendo que hasta dos personas que no necesariamente tengan una relación conyugal pueden juntar su capacidad de crédito. Lo que vamos a hacer ahí es que si dos personas juntan su capacidad se les va a prestar el 95% de esa capacidad total, pero nuestra visión es llevarlo hasta que 5 personas se puedan juntar en el 2021.

“Empezamos con dos, tuvimos que hacer cambios a las escrituras, cambios a las reglas de originación de crédito. La gran preocupación en las rutas o cláusulas de salida de qué pasa si se separan. Y ahí lo que queremos es ser muy claros, a todas las personas que sacan este crédito de Unamos crédito van a tener que pasar por un taller donde van a tener muy claras las rutas de salida. Porque es muy apetitoso poder comprar algo de mayor valor, pero es bien importante que sepan las cláusulas de salida desde el principio, que van a estar desde la escritura y están pactadas. Si uno pierde la relación laboral y el otro no, sí se separan, etcétera, todo eso está estipulado en las reglas”.

Aseveró que #UnamosCréditos atiende necesidades que tiene actualmente la gente.

“Lo único que estamos haciendo es de alguna manera regular y darles las herramientas a la gente para seguir ya como viven el día de hoy. No es que estemos invitando a la gente a que vivan de una manera diferente. Estamos adecuándonos nosotros a como ya vive la gente el día de hoy. Hoy viven en promedio 3.9 personas por vivienda, como nosotros vamos a implementar esto al 2021, tenemos la visión de llevarlo a 5, para emparejarnos en esa curva. Y no nada más va a ser importante este producto en la innovación, que está teniendo, que es un producto que ninguno de los bancos en México ofrece”.

Explicó que si se observa la curva de colocación de crédito y se distribuye de acuerdo a los diferentes segmentos salariales de 2.7 o más para abajo es donde mayor demanda de vivienda existe y menor oferta, es vivienda social.

Reiteró que hay un déficit de vivienda muy fuerte en ese segmento que explican por los altos costos de tierra, etcétera. En cambio, hay una fuerte demanda del producto.

“Sí es una demanda muy fuerte y el déficit de vivienda se hace más grande”, dijo y señaló que por ello están analizando cómo subir los montos del crédito.

“Y montos máximos estamos revisando para la segunda edición de montos máximos si subimos o no, estamos revisando para arriba, el compromiso fue hacer una revisión del programa que hicimos y si necesita ajustes, hacer los ajustes. Entonces estamos en eso ahorita”, anticipó.

Por Cierto…

¿Se acuerdan la semana pasada que se habló de la recuperación de $2 mil millones de pesos de una empresa inmobiliaria vs el Infonavit y que el dinero lo enviaría la Fiscalía a gastos para la rifa del avión?

Aún no ha quedado clara esta información.

El Director del Infonavit sólo respondió la semana pasada lo siguiente:

Sobre la devolución de los 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Lo único oficial del dinero que se recuperó como resultado al combate a la corrupción que está encabezando el gobierno de México, es lo que dijo el Fiscal General de la República el lunes pasado en conferencia de prensa. Todo lo demás que ha trascendido en distintos medios no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial ni tiene ninguna validez jurídica. Solo podemos opinar sobre lo que se ha dicho oficialmente. Celebro el combate a la corrupción que se está haciendo desde el gobierno de México en coordinación con la Fiscalía General de la República.

“En Infonavit celebramos que haya cero tolerancias a la corrupción como lo ha dicho el Presidente de la República”.

Pues no sé a usted, pero a mí no me ha quedado claro qué se hará con ese dinero, ni cómo se le hizo para recuperarlo, dónde se llevó a cabo el juicio, quién está pagando por ese fraude ¿hay alguien en la cárcel? ¡En fin! Muchas incógnitas…

