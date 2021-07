Lanza Gobierno Federal Programa de Habilidades digitales para mexicanas del Siglo XXI

Ante pandemia, es relevante que las mujeres se inserten a la fuerza laboral a través de nuevo mecanismo: Clouthier

Luego de que la brecha de género laboral y digital es un gran reto del actual gobierno para garantizar equidad salarial y desarrollo personal en favor en las mujeres, las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, junto con la empresa Cisco, lanzaron el Programa Habilidades Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI, cuyo fin es promover la alfabetización digital y la especialización tecnológica.

Solo 17% de las personas que trabajan en las áreas de TICs en México son mujeres, de acuerdo con el INEGI, y esto debe cambiar de cara a un futuro impulsado por la transformación digital, la necesidad de desarrollar talento y habilidades tecnológicas constituye una genuina alternativa de desarrollo para las mexicanas.

La titular de Economía, Tatiana Clouthier, señaló que por la coyuntura actual de la pandemia del Covid-19, es relevante que las mujeres se inserten a la fuerza laboral a través de un nuevo mecanismo, pero para ello, es necesario promover la alfabetización digital.

“La innovación, la diversificación y la inclusión y cuando hablamos de innovación no podríamos estar pensando que podemos trabajar en ella si no tenemos las herramientas y el conocimiento necesario que viene siendo el uso de las herramientas tecnológicas. La diversificación nos las abre la plataforma misma, la inclusión y el manejo de varias maneras, no solamente la inclusión en términos de género sino también en términos de la digitalización”, señaló.

Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Lujan, mencionó que el futuro y la tecnología no debe representar una amenaza sino una oportunidad para las mujeres y las nuevas generaciones, considerando que los centros de trabajo que trabajan con herramientas digitales son los que pagan salarios más altos.

“Va a contribuir muchísimo y es muy importante para ir reduciendo las brechas laborales, tecnológicas, de género que han limitado la inclusión de millones de mujeres, particularmente las más jóvenes a las actividades productivas. Creemos que esta iniciativa es muy pertinente a la luz de los retos que trae consigo precisamente el futuro del trabajo. Para encararlo tenemos que diseñar políticas centradas en las personas de modo que la tecnología de la información, la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, no representen una amenaza, sino que representan una oportunidad”, dijo.

Es de mencionar que el Programa de Habilidades Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI tendrá una duración de seis meses. Estará disponible a nivel nacional y de manera gratuita para mujeres a partir de los 16 años de edad. Los cursos que lo componen son ofrecidos en línea por medio de Cisco Networking Academy, y para acceder a ellos solo se requiere una computadora u otro dispositivo (tableta, teléfono inteligente) conectado a Internet.

Las interesadas seguirán un plan por el cual tendrán cursos introductorios de alfabetización digital que incluyen temas como conectividad, ciberseguridad y conocimiento del Internet de las Cosas, todos ellos para favorecer la inclusión digital de género. Una segunda fase la componen cursos especializados correspondientes a las certificaciones de industria para favorecer la especialización laboral, como son programación en Phyton, Introducción a las redes CCNA1 y DevNet Associate.

Los participantes coincidieron en que la crisis sanitaria, regresó a millones de mujeres a los roles tradicionales en el hogar, dejándolas sin empleo en los sectores comercio, servicios y turismo lo que hizo más notoria la brecha entre géneros. Actualmente, 7 de cada 10 mujeres perciben entre 0 y 2 salarios mínimos, mientras que esta cifra para los hombres se reduce al 59%.