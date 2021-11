Lanza BBVA México Seguro para autos Wibe

Tiene un costo 60% menor a los que están en el mercado, informó Edgar Karam Kassab

Rosalba Amezcua

Luego de que 7 de cada 10 autos no se aseguran en el país, representando un gran riesgo patrimonial, Grupo Financiero BBVA México, lanzó al mercado el seguro por kilómetro Wibe, como una alternativa a los seguros tradicionales y dirigido a los conductores que recorren distancias cortas o hacen pocos recorridos.

Edgar Karam Kassab, director general de seguros del banco español, precisó que este producto es diferente porque el cliente solo paga por los kilómetros que recorre, 65 centavos por kilómetro, se le premia por buen estilo de manejo con un un descuento de 30% en la facturación, y del costo de la póliza es 60% debajo del costo de seguro tradicional.

“El seguro por kilómetro de Wibe, consiste en tarifas basadas en los kilómetros recorridos por el auto y beneficios de descuentos en cada mes por lograr un buen ranking vinculado al estilo de manejo, se coloca a los vehículos el dispositivo GPS (odbii+datos) y nos permite conocer los kilómetros recorridos en cada mes y los modos de manejo (50 variables) más la salud del vehículo y desde el celular se puede cotizar, contratar y pagar el seguro , además de consultar información mensual de facturas, calificaciones de conducción y warnings de desconexión”, precisó.

En conferencia de prensa, mencionó que, en esta cruzada para fomentar la cultura del seguro, dando coberturas amplias, básicas y el seguro por kilómetro para que el cliente tenga opciones con su capacidad de compra de aseguramiento de su vehículo.

“No es pensable que una persona que tiene un vehículo, que puede hacer un daño a la vía pública o a una persona que se esté transportando en otro medio no tenga un seguro, puede hacerle mucho daño patrimonial en su bolsillo y en cambio en el seguro, es el intercambio de una prima sobre una suma asegurada grande de tal suerte que el seguro por kilómetro, va dirigido a personas que tengan poca movilidad y que normalmente no tiene acceso por su capacidad de compra a seguros de cobertura amplia”, indicó.

Agregó por otro lado que si bien han disminuido los robos de autos, como país hay índices que debemos de cuidar y lo que sí ha incrementado es el robo de casa habitación lo que también ha llevado a la población a comprar seguros de casa.

“La diferenciación tiene que ver con el servicio, lamentablemente los seguros, cuando uno los aprecia es cuando es el momento de la verdad y tengo el orgullo de decir que a través de nuestra compañía de seguros hoy en día tenemos índices donde los clientes nos ponen una evaluación de casi 85 puntos en la atención de siniestros de autos, esto es que de cada 100 clientes que tienen un siniestro, 85 nos califican con calificación de 10 por el servicio. Estamos obsesionados por cuidar la salud financiera de los clientes y hacernos cargo de todas sus preocupaciones desde el punto de vista bancario o asegurado.

Por su parte, Hugo Nájera, director de soluciones al cliente de BBVA México, indicó que les preocupa la salud financiera de sus clientes y vender seguros no es vender por vender, “estamos vendiendo seguridad, salud financiera, la mayor parte de las personas nos metemos en problemas financieros cuando no tenemos suficientes ahorros, cuando no estamos asegurados y enfrentamos un fallecimiento, un accidente y tenemos que recurrir a los préstamos que no queremos tener y me parece que esta cruzada que lanzamos, es parte del ánimo de la institución para construir salud financiera”.

Indicó que la expectativa de que mucha gente se sume al seguro para autos Wibe es muy alta, debido a que la movilidad de las personas ha cambiado y los seguros de cobertura amplia no les funcionan.

“Son varios los diferenciadores que tenemos, creemos que este seguro va a ser parte de una estrategia que tenemos porque nuestra meta es duplicar nuestro mercado en los próximos 4 años y creemos que este va a ser un elemento que nos va a permitir ese crecimiento de forma track, porque creemos que con esto vamos a atender una preocupación fundamental de los ciudadanos en el pa{is en un mundo donde la edad mixta está creciendo y donde creemos que realmente estamos cubriendo necesidades básicas que permiten que las personas tengan una mejor salud financiera”, expuso.