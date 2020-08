La vivienda media sigue moviéndose

*Bajó la producción, pero se está recuperando sobretodo de este segmento: Tinsa

La vivienda media, la menos afectada por la pandemia, cae residencial plus: Tinsa

El segmento de la vivienda media es el que menos afectaciones ha tenido por la pandemia del Covid-19 y va para arriba, en especial en la Ciudad de México y su zona conurbada, mientras que la residencial plus sigue muy afectada, con bajas desde finales de 2018.

Es cierto que la vivienda como muchos segmentos de la industria venían cayendo desde 2018 por diferentes factores, entre ellos, en el cambio de la administración se observaron cambios de reglas y políticas, pero también por factores externos que no estaban favoreciendo a todas las actividades. Así, en la vivienda afectó al segmento económico la eliminación del subsidio por lo que sea, porque así estaba “mal acostumbrado el mercado”, pero sobre todo porque no se sustituyó por ningún otro mecanismo hasta que empezaron a surgir los subsidios solidarios, que son más bien los que otorgan los gobiernos estatales.

Pero también con la pandemia surgieron otras fórmulas de apoyo que incentivan al segmento de la autoconstrucción y hasta otras fórmulas por parte de los bancos y bancos con Organismos Nacionales de Vivienda (Infonavit y Fovissste); esto es bueno, pero insuficiente.

En entrevista con #EnConcretoContigo, Jesús Orozco, Director General de Tinsa destacó que esto obedece a que la vivienda media está enfocada principalmente a quienes trabaja en oficinas, o corporativos, sector que más ha resistido la pandemia, gracias al Home Office.

También mencionó un dato bien interesante: en México 64%, casi 70% se fueron al home office con la contingencia y ahora ese porcentaje está en aprox. 50% vs en Chile donde están alrededor de 40%… no obstante, la productividad en ambos países inició con similares niveles y en México bajó sólo 34% vs 51% de Chile.

En la clase media, la que adquiere la vivienda media de entre 500 mil y 3 millones de pesos en Ciudades como la México, se trata de gente que sigue trabajando, y no ha tenido mayores afectaciones en sus ingresos, aunque en un principio sí hubo control de gastos de las empresas y reducción de suelos, pero no ha habido una pérdida de empleos tan fuerte como en la población de menores ingresos.

Y justo este segmento es el objetivo de la banca; y no lo es el público de la base de la pirámide que registra las principales afectaciones.

También precisó que el sector más afectado es el residencial plus, enfocado a inversionistas y que desde finales de 2018 se veían ciertos dejos de desplazamientos lentos, “hemos visto acumulación de stock y no han entrado tantos proyectos”, apuntó.

Orozco destacó que en tanto, la vivienda de interés social ha tenido ciertas afectaciones por la política gubernamental que no le ha puesto atención, pues solo el 20 por ciento de la política nacional de vivienda está destinada a este rubro.

Pero es interesante su conclusión: “El sector inmobiliario de México no fue tan afectado como otros países como Perú y Chile, que se paralizaron por completo. Por ejemplo, en Lima en sólo dos semanas se paralizaron los créditos hipotecarios, “se cayó la tubería”.

“Mientras que en México tenemos una tubería sana y los bancos sigue colocando, pese a la falta de apoyos como en otros países”, destacó Orozco.

El valor de la producción generado por las empresas constructoras se incrementó 2.4% en términos reales en el mes de julio; no obstante con la caída que sufrió en los últimos meses y desde fines del 2018 su situación se puede catalogar como “grave”.

