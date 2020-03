Aun cuando es muy temprano para asegurar si la epidemia de coronavirus pueda generar impactos negativos en la economía de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anuncia cuatro acciones para hacer frente a dicha situación.

Arturo Herrera, titular de la dependencia reconoció que al Gobierno le preocupa en estos momentos, la salud de los mexicanos así como los impactos económicos que puede tener esta epidemia.

En conferencia de prensa, dijo que las acciones a seguir son: asegurar que la Secretaría de Salud tenga presupuesto a su disposición y pueda ejercerlo sin trabas burocráticas; identificar los equipamientos y materiales que pudieran necesitarse de carácter extraordinario; utilizar los espacios para inversión privada que denotan obras del sector público como los temas de concesiones y utilizar los fondos que se tienen de coinversión con lo estados como el fondo metropolitano.

Arturo Herrera descartó por el momento que el coronavirus pueda tener el mismo impacto que tuvo la influenza A H1N1 en 2009.

Puntualizó que mantiene una comunicación permanente con el Banco de México (Banxico) para evaluar medidas adicionales para eviten afectaciones económicas del virus.

Por su parte, Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de Presidencia comentó que el país vive una emergencia nacional por el coronavirus, así que acelerarán los proyectos de inversiones.

“No podemos aceptar burocracias, estamos en emergencia nacional, no podemos estar con que el permiso salió o no salió, no podemos aceptar que se pare nada, porque estamos viviendo una emergencia nacional e internacional”, expresó.