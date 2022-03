La iniciativa del Ejecutivo incumple con proveer de energía limpia

En los términos en que está la reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo federal se incumple con los requerimientos para que los mexicanos tengamos energía limpia, accesible y confiable, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) José Antonio Centeno Reyes, a unos días de que se vote la nueva Ley en la Cámara de Diputados.

Al coincidir con los señalamientos del embajador de Estados Unidos en México, Kent Salazar, sobre la reforma eléctrica, el líder industrial dijo que los legisladores que discutirán la iniciativa deben tener como prioridad a los ciudadanos y no a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .

“De manera que vuelvo a hacer un llamado a que se apruebe la reforma que necesitamos los mexicanos, no la reforma que necesita la CFE para ser financieramente viable. Coincido con lo que señaló el embajador, creo que esas son las características deseables que tendría que tener, no solo este país sino cualquier otro como lo hemos mencionado, la propuesta como está, no cumple con los tres requisitos de energía limpia, accesible y confiable”, destacó,

El líder industrial, en un dejo de optimismo, señaló no estar seguro de que dicha iniciativa de reforma gubernamental se vaya a aprobar en sus términos originales pues lo importante es tener una reforma que sirva a México y a los mexicanos.

“Yo no estaría tan seguro de que vaya a aprobarse en esos términos, pero si así sucediera en el supuesto, como solemos decir los abogados, que eso sucediera me parece que quien pagará las consecuencias vamos a ser todos los consumidores porque en materia energética todos somos consumidores, lo vamos a pagar todos con el medio ambiente, en la salud y con el presupuesto que se tenga que ampliar para destinarse a los problemas de salud que se seguirán agravando”, subrayó.

Centeno Reyes añadió que ha sostenido pláticas con integrantes de las distintas fracciones en la Cámara baja que lo hacen pensar que tal cual está la iniciativa no será aprobada.

Agregó que prueba de que se requieren energías limpias es lo que hoy se vive con la contingencia ambiental en la Ciudad de México.