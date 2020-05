La construcción lista para la apertura, pero, pero, pero *Eduardo Ramírez Leal afirma que hay costos para el retorno en tiempo, dinero y esfuerzo

*Subió 4.7 millones clientes apoyados a la banca

*Los inversionistas aún con cautela afirma ABM

*Temas de seguimiento: el Covid, la muerte de empresas y empleos y el fraude vs Infonavit

Hoy panel inmobiliario, ¿hacia dónde van los precios?

Foto (CMIC) Ing. Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC

En entrevista ayer con #EnConcretoContigo l presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, llamó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a fortalecer a las empresas constructoras mexicanas ante las extranjeras, a dar certidumbre a la inversión y que las grandes obras públicas no se concentren sólo en algunos estados. También pidió iniciar esa mesa de diálogo para lograr impulsar a esta industria que es el termómetro de la economía. Hoy el termómetro está mal y la economía se pone peor.

Llamó al gobierno federal y al Congreso a que con los pies en la tierra, se analicen las repercusiones que ha tenido la propagación del Covid-19 en esta industria.

“Pedimos lo más rápido posible tener mesas de diálogo y discusión respetuosa para visualizar cómo queremos a México, tenemos que basarnos en la razón, y analizar los beneficios que están de la mano con la industria formal, como alta generadora de empleos y su impacto positivo en toda la cadena productiva”.

Ramírez Leal aseguró que la industria de la construcción está lista para regresar a la “nueva normalidad”, y empezará con actividades, sobre todo en las obras al aire libre como infraestructura hidráulica, eléctrica, energética, caminos y aeropuertos.

Como una segunda fase también los desarrollos inmobiliarios y vivienda también, dijo

Enfatizó que todos los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ya tienen los últimos lineamientos de las autoridades y el acceso a la plataforma del IMSS, para reiniciar actividades. Y explicó que el trámite lo harán empresa por empresa para obtener el registro correspondiente

“Esperamos una respuesta positiva, ya algunas industrias les llegó su registro, podemos empezar antes del 1 de junio, respetando lo que marca la autoridad en términos de salud”.

El líder de la CMIC enfatizó que la pandemia transformará la industria, se modificarán los proyectos, e incluso algunas obras pendientes con la iniciativa privada ya no volverán a llevarse a cabo.

Pero también llamó a no incrementar precios en insumos tales como cemento, acero, etc porque dijo que hay quienes los han incrementado, pero sin justificación ya que no son productos de importación.

El dirigente ha venido destacando que desde antes de la pandemia, el sector traía números malos, “en los tres primeros meses de este año tuvimos un 8.5 por ciento negativo, lo que lleva a pedir al gobierno a que ubique a la industria como un alto generador de empleo y que permite que otras ramas se activen”.

Así, precisó que lamentablemente México perdió cinco lugares en 2019, en términos de competitividad en infraestructura, al pasar del sitio 49 al 54 de entre 134 países, “lo que es grave porque habíamos estado en la media en los últimos años”.

Resaltó que ahora, las medidas de higiene y distanciamiento social que tendrá que adoptar la industria, tendrán una repercusión importante en el procedimiento constructivo, que define los programas de ejecución de la obra y los costos. Y aunque las mipymes no podrán invertir en transporte para sus empleados, seguramente si lo harán las empresas grandes y con posibilidades de realizar dichos traslados.

En ese sentido, dijo, el tema de los costos deberá ser revisado con clientes públicos y privados, lo que “afectará a una industria que ya está muy afectada”.

Aunado a esto, dijo, se ha observado un abuso por parte de los distribuidores de materiales, “los fabricantes nos han dicho que no han subido los costos, pero los distribuidores si”.

Por otra parte, admitió que el decreto de la Secretaría de Energía sobre las energías renovables también impactará al sector, ya que en varios desarrollos de energía limpia estaban trabajando constructores mexicanos.

Pero esto además tiene un efecto mayor, dijo, ya que cualquier inversionista puede sentir la intranquilidad de que no se respeten las reglas del juego, ni el Estado de derecho.

Ramírez Leal también subrayó que los recursos públicos para construcción están ubicados en sólo cinco estados, y representan el 80 por ciento del total, “son cuatro proyectos donde se ubican muchos recursos, pero falta el resto del país”.

Por ello, pidió no concentrarse en algunas entidades, dispersar las obras para beneficiar a las economías regionales y las cadenas productivas.

En el tema de la competencia de las grandes empresas extranjeras, pidió propiciar que los recursos públicos nacionales los ejecuten empresarios nacionales y cuando haya intervención de tecnología de punta, y no tengan experiencia, “podemos asociarnos”.

Subrayó que hoy en día hay condiciones de desigualdad, por lo que se debe generar dentro del gobierno el desarrollo de la industria mexicana, “bienvenida tecnología de punta extranjera, pero en asociación”. Así, afirmó que los constructores están listos para emprender alianzas con empresas internacionales en todos los proyectos y licitaciones.

(con información de www.grupoenconcreto.com)

Foto de Sipse: Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM

LOS BANCOS CONTINÚAN EN DIÁLOGO CON EL PODER LEGISLATIVO

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, expuso ante senadoras y senadores el programa de diferimiento de pago de capital e intereses, al que aproximadamente 4.7 millones de empresas y personas se sumaron desde abril que se anunció el programa, beneficiando a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), tarjetahabientes, clientes de créditos empresariales, hipotecarios y a personas físicas con actividad empresarial, entre otros.

Ayer continúo el ejercicio de diálogo y pluralidad con el Poder Legislativo, el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México (ABM) se reunió con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, a fin de compartir las acciones que el gremio ha tomado para ayudar a los clientes de la banca ante la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria.

Allí el presidente ejecutivo de la ABM, Carlos Rojo, recalcó la importancia de fortalecer la cultura del ahorro, especialmente en un momento en que la crisis ha provocado que se incrementen los retiros parciales a las AFORE como ayuda para desempleo, de modo que, al momento de retirarse, los ciudadanos cuenten con una pensión adecuada.

Por su parte, los cuatro vicepresidentes de la Asociación expusieron sobre distintos cuestionamientos realizados por los legisladores. Raúl Martínez-Ostos aseguró que los inversionistas extranjeros aún observan con cautela el desempeño nacional, en espera de señales claras sobre el rumbo que tomará el país.

Por cierto…

Después de que esta semana comenzó el debate sobre la propuesta del Presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar sobre nuevas atribuciones al INEGI para investigar y medir la riqueza, las protestas no se hicieron de esperar.

No obstante, hay que tomar en cuenta que este tema es un distractor de lo realmente grave que ocurre en el país: las consecuencias de la pandemia.

Si bien vale la pena enfocar su propuesta, porque ya algunos analistas han afirmado que está mal planteada puesto que existe el SAT para varias de estas mediciones.

Lo cierto es que nadie está en desacuerdo, o nadie debería estar en desacuerdo con eliminar la extremosa desigualdad del ingreso. Pero también es cierto que primero hay que generar ese ingreso, esa abundancia y bienestar para poder distribuirlo y ahorita lo que estamos por enfrentar es una cruda realidad en donde veremos no sólo la cantidad de fallecidos por el Covid-19, sino la cantidad de empleos y empresas que cayeron en el camino dejando secuelas terribles para las cuales aún no están las estrategias completas para enfrentar.

Ciertamente vamos a regresar a una nueva normalidad que tiene pros y contras.

Por ejemplo, la reapertura no asegura que las empresas podamos continuar, ni sostener a todos los empleados, esto y que tengamos la suficiencia por falta de ventas y por una caída económica que comprobaremos día a día durante todo el resto del año.

Extrañaremos ese silencio y tranquilidad de las calles que te permite escuchar a los pájaros y los sonidos de la naturaleza aún en la ciudad por que no hay bullicio.

No hay trafico ni gente, no hay canales, no hay fierros viejos que vendan (solo de vez en cuando, pero no en las noches. No en las mañanas temprano; ¡a esta hora sí escuchamos a los pajaritos!)

Esa ciudad tranquila se acaba poco a poco, desde ya y en junio, ¡seguro!

En cambio viene el reto de la salida económica y a enfrentar los riesgos, muy saltos, de salud porque el virus está allí y los “muertitos” también…

Y otro tema al que le daremos seguimiento es justo al famoso fraude hecho con Infonavit en años pasados; pues las últimas noticias afirman que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal ordenar las aprehensiones de Rafael y Eófilo Zaga Tawil, acusados de recibir una indebida indemnización de este Instituto vía su empresa Telra.

PREGUNTA:

¿Conoces en dónde ya puedes reiniciar actividades y cuáles?

Hoy se prevé anuncio de este protocolo en la Cdmx, sobre todo con fechas.

AGENDA

*Nuestra cita: 10 de la mañana con Panel Inmobiliario, expertos de AMPI y otras empresas te hablarán de los precios de los bienes inmuebles, de la vivienda. Además el economista Hugo Loya con temas de coyuntura.

