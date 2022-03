Dijo que mientras los ucranianos defienden su país, aquí estamos peleándonos

El empresario Carlos Slim Helú, calificó como “una estupidez” la confrontación y lamentó que en México haya conflicto y desunión, lo cual es absurdo cuando vemos cómo los ucranianos en vez de rendirse, defienden al país y aquí estamos peleándonos y dividiéndonos, lo que nos llevará al fracaso, al estancamiento o a la mediocridad.

“La confrontación es una estupidez, la confrontación a México le hace daño, al país le hace daño , a todos nos hace daño, y a la empresa le hace daño y a todos nos hace daño, es una tontería, lo que debemos hacer es trabajar unidos, que se invierta, que se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo que hemos tenido tantas oportunidades, ya no perder esta oportunidad, que no haya confrontaciones entre medios y empresarios contra gobierno o gobierno contra tal, o una parte contra otra , esa desunión lleva normalmente al fracaso, al estancamiento o a la mediocridad”, dijo.

Al sostener una conversación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, en el marco del seminario “Visión de futuro 2042”, Carlos Slim, dijo que lo que tenemos que buscar es la unidad nacional, pues cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo.

“Lo peor que puede pasar y que desgraciadamente está pasando en México es el conflicto, la desunión, es absurdo , no ayuda a nada a nadie y creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo y tener conflictos yo diría caprichosos o ideológicos es una tontería porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería, lo que tenemos que buscar es la unidad nacional y buscar , estamos todos jugando en el mismo equipo y no es a base de agarrarse a periodicazos como se resuelven los problemas”, precisó.

En ese sentido, mencionó que solo hay que ver lo que están haciendo los ucranianos que, a pesar de estar enfrentándose a un ejército poderoso, en vez de rendirse, defienden al país y aquí en México, estamos peleándonos y dividiéndonos.

Lamentó que México haya desaprovechado muchas oportunidades.

“Es una tristeza como acabamos cuando tenemos un momento de gran oportunidad como acabamos con él y ha sido repetitivo, yo lo he vivido, lo que hay que hacer, inversión, generación de empleo, etcétera, pero al mismo tiempo hay que cuidar la salud, educación, lo que ha tomado este gobierno en cuanto a política económica yo creo que es certero en cuanto a buscar ser más activos en la recaudación fiscal sin subir impuestos, pero, sobre todo, teniendo finanzas públicas sanas”.

Por otro lado, el empresario, señaló que nuestro país debe aprovechar oportunidades del T-MEC y los empresarios dejar de confrontar al gobierno.

El magnate mexicano y presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, señaló que los gobiernos anteriores han desaprovechado las ganancias obtenidas por la producción de crudo y que dejaron “botado y exprimido” a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Una pena que se haya botado y se haya exprimido a Pemex como se le exprimió y que no se haya invertido en reservas y producción”, indicó tras resaltar que desde 1932 a 1982 el país creció a 6.2 por ciento en promedio, pues pasó de ser una economía agrícola a una industrial y urbana.

Resaltó que en el sexenio de José López Portillo el barril de crudo se vendía en 40 dólares, perro después de estar por abajo por mucho tiempo en la administración de Felipe Calderón Hinojosa llegó a venderse en 150 dólares, mientras que la producción era de 3 millones 600 mil barriles diarios, lo que se traducía en ingresos por más de 400 mil millones de dólares.

“Se desaprovecharon 420 mil millones durante los seis años del presidente Calderón, luego con la entrada de Peña el primer año fueron 90 mil millones de dólares de ingresos, empezamos con el pie derecho, después ya se afectó. Desgraciadamente nos encontramos que hay un Pemex muy mal financieramente. Si ahora tuviéramos esos 2 millones de barriles diarios, valdrían 200 millones de dólares diarios”, concluyó.

Por su parte, Salazar Lomelín, señaló que “México hemos estado llenos de oportunidades” e interrogó si a los políticos les falta capacidad o a los empresarios les falta visión.

“No se entiende el cambio, ni se conduce, ese es un punto. Otro la corrupción, ha sido terrible y coincido es que hay que acabarla. Aparentemente en China y otros países la están acabando en función de que ya no hay circulante, ya se paga todo digital”

No obstante, reconoció que la política económica del actual gobierno, es certera, por “la recaudación fiscal sin subir impuestos, pero sobre todo teniendo finanzas públicas sanas, no volver a caer en la inflación, en el tipo de cambio como nos pasaba cada sexenio con tanta frecuencia”, acotó.

Lee también: Riesgo de desabasto ante conficto Rusia-Ucarania: Concamin