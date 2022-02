La colocación creció 10% en 2021, respecto a 2020

La colocación hipotecaria bancaria creció de manera importante 10% en 2021, con relación a 2020, para representar cerca de un billón 94 mil millones de pesos, informó Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC y Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En su participación en el Encuentro Líderes de la Industria, organizado por GRUPO EN CONCRETO y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Margain Pitman detalló que “en términos de como sierra la originación, la nueva colocación, todo el sector hipotecario Infonavit, Fovissste y la banca comercial, todos los resultados son positivos. Se cierra con 568 mil hipotecas, es un crecimiento de 10% respecto al año anterior, pero también respecto a 2019 y en términos de monto colocado, se cierra con 472 mil millones de pesos, un crecimiento de 21%”.

Mencionó que el crédito promedio es de 830 mil pesos y la tendencia que se dio a lo largo del año es bastante positiva.

“En términos de otorgamiento de crédito, lo que vemos con datos a diciembre, se termina con 569 mil créditos, un incremento importante respecto al año pasado, todavía no a los niveles que teníamos en 2008 y 2009, donde había participantes financieros que apoyaban a ciertos segmentos de la población, sobre todo a lo que llamamos el mercado de los no afiliados, de bajos recursos, o de ingresos menores. Todavía hay la necesidad de participar en el segmento de la población que no está teniendo acceso al crédito hipotecario”, puntualizó.

De acuerdo con Enrique Margain, “la banca tuvo un año espectacular”, con 153 mil créditos otorgados, y un monto colocado de 267 mil millones de pesos. Es un 24 y 34% de crecimiento respecto al año anterior, es un crecimiento significativo.

“Aquí se dieron varias cosas, todo el tema de muchas personas que difieren su opción de compra en el 2020 y compran en el 2021, se incrementan los créditos de adquisición de vivienda. También el resultado de las bajas tasas de interés que se tuvo en 2021, lo que provoca es un incremento importante de la portabilidad hipotecaria, los pagos de pasivos”.

Reconoció que a lo largo de 2022 se verá un aumento paulatino, con correcciones en la tasa de interés, derivado de los incrementos en el costo del dinero, sin embargo, esto no tendrá porque desperfilar a los clientes.

“Para el 2022 vemos que vamos a seguir teniendo un tema de bono demográfico, un número de familias que han postergado sus decisiones de compra, eso es un factor bajo las nuevas políticas que nos plantea la contingencia sanitaria, esto debería también seguir impulsándose, hay un amplio anaquel de productos y las condiciones son a tasa fija”, resaltó.

Expuso que “en este año buscamos en las tasas de interés nuevos precios de las viviendas y el índice de precios a la construcción también ha venido creciendo, indudablemente tendrá que tener un impacto en precios y muchas oportunidades en procesos de innovación, con soluciones digitales, nuevos productos como economía mixta y esquemas de ahorro”.

