Televisa se levanta con lo que es especialista y es en la producción de novelas y series cómicas. A Favor de lo Mejor destaca que lo más visto en televisión abierta al cierre de 2019 fueron las novelas de Televisa.

La televisora ha logrado darle la vuelta a una expectativa que se veía muy negativa para su principal negocio que es la televisión abierta, luego de la tendencia digital y programas por pedido en las nuevas plataformas que corren por internet.

La apuesta que mantuvo Televisa de Emilio Azcárraga fue muy clara, continuar en lo que son especialistas y tienen una gran experiencia que es la producción de novelas.

De acuerdo con la medición de lo más visto por los mexicanos, que realiza mes con mes A Favor de lo Mejor, La Rosa de Guadalupe se lleva todas las palmas al ser la novela más vista por los mexicanos en televisión abierta; esta novela la produce y transmite Televisa en televisión abierta y también en otras de sus plataformas.

Al cierre de 2019 otro de los programas que más vieron los mexicanos en televisión abierta fue La Reina soy Yo, también transmitida por Televisa y en tercer lugar, también de Televisa se posicionó Soltero con Hijas.

La producción y distribución de estos programas, así como otros que ya tienen un público cautivo como son los noticieros y sus plataformas deportivas han logrado mantener a Televisa en terreno positivo a pesar de los fuertes embates de falta de publicidad de gobierno federal con la actual administración.

Es clara la competencia por los contenidos como lo podemos ver en plataformas como Netflix, Claro Video y Amazon, por lo que Televisa ha recurrido justo a lo que es especialista y le redituó grandes ganancias durante décadas que es la producción de historias, de novelas, que tienen a los mexicanos cautivados por la cercanía a la vida cotidiana de muchas familias mexicanas.

La Rosa de Guadalupe es un ejemplo importante de esa relación con las costumbres y valores de las familias mexicanas que la hacen muy atractiva, al tocar temas que podría vivir cualquier familia o persona en nuestro país.

Al cierre de 2019, la firma de Emilio Azcárraga logró un ligero incremento en las ventas netas de la televisora de 0.2%, respecto a 2018, sin embargo, se ve poco a poco una recuperación siguiendo la estrategia de cautivar al público mexicano a través de sus programas que se distribuyen en todas sus plataformas, por lo que el avance en su formato de cable fue en 2019 muy exitoso al incorporar más contenidos. En 2019 el incremento en las ventas a través de su formato de cable fue de 15%, respecto a 2018. Este año, se prevén coberturas deportivas con los Juegos Olímpicos, sin embargo, se posicionan sus contenidos en novelas con gran éxito.

Un día sin mujeres

Muchas empresas están en una encrucijada por el paro que harán las mujeres en México para levantar la voz y ser escuchadas ante la cantidad de casos de feminicidio que ha tenido el país recientemente.

Algunas compañías como Walmart, Grupo Salinas que agrupa a Elektra, TV Azteca y Banco Azteca, Google, así como cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, han manifestado abiertamente su apoyo a sus colaboradoras para sumarse a la protesta.

Sin embargo, en otros sectores la situación no es fácil, existen empresas donde tienen una gran cantidad de personal femenino que laboran en áreas operativas fundamentales y que es difícil realizar un paro de esa magnitud.

Es por ello, que no han determinado qué postura tomar, aunque la recomendación que se hace en las áreas de comunicación y recursos humanos es no sancionar a las mujeres que el 9 de marzo falten a sus labores, aunque no exista alguna comunicación oficial para ello.

Otras compañías, medianas, determinaron explorar abrir una comunicación con sus colaboradoras para sensibilizarlas de que son importantes para sus operaciones, por lo que faltar también puede afectarlas, no por la sanción, sino porque puede significar un impacto en sus flujos de la empresa.

En conjunto, están listos para repartir moños de color morado a sus colaboradoras y esperan convencerlas de ir a trabajar.

Bomba de tiempo

El problema de las pensiones en México se mantiene como una bomba de tiempo para cualquier administración y adicionalmente hay que sumarle la mala situación por la que atraviesan muchas personas que forman la Población Económicamente Activa.

Resulta, que en 2019 se registró la cifra más alta de personas que están inscritas en una Afore para solicitar ayuda por desempleo de sus ahorros para el retiro. En total fueron 2 millones 48 mil trabajadores los que solicitaron esa ayuda al cierre del año pasado.

De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que dirige Abraham Everardo Vela, se tiene que la cifra de trabajadores que retiró dinero de su ahorro para el retiro por temas de desempleo creció 17.4% frente a lo reportado en 2018.

Ya se ha comentado por diversos analistas el riesgo que se tiene en el sistema de pensiones por la falta de ahorro de los trabajadores, por lo que una situación como la que atraviesa la economía mexicana con un PIB negativo y ahora la situación global por el Coronavirus y la debilidad económica mundial, pondrá más presión para que los trabajadores incrementen sus ahorros. El reloj sigue corriendo y no hay ninguna iniciativa que trate de corregir esta situación.