Kia y Hyundai logran primer lugar en los premios Best Car of the Year

Los modelos pioneros de movilidad sostenible totalmente eléctricos de Hyundai Motor Group (HMG), Kia EV6 y Hyundai IONIQ 5, ocuparon el primer lugar en los premios “Best Cars of the Year” 2021/2022. Los campeones mundiales conjuntos fueron seleccionados por su calidad, innovación, diseño y tecnología de punta por un panel de jueces que cuenta con líderes mundiales de la industria de todo el espectro automotriz, informó la empresa en un comunicado.

Detalló que tanto Kia EV6 como Hyundai IONIQ 5, reclamaron el título de “Best Cars of the Year” 2021/2022 al vencer a los nuevos modelos de marcas premium establecidas. Cada uno de los diez primeros lugares fue ocupado por una marca diferente que cubría seis países repartidos en los tres principales continentes productores de automóviles del mundo: Asia, Europa y América del Norte.

Este último, agregó, es una prueba más de que la visión de movilidad sostenible de HMG se está haciendo realidad, con Kia y Hyundai convirtiéndose en líderes reconocidos en este campo.

“Estamos orgullosos de que nuestros dos primeros vehículos eléctricos con batería dedicada sean reconocidos conjuntamente como los primeros Best Cars of the Year”, dijo Heung Soo Kim, Jefe de la División Comercial de Vehículos Eléctricos de Hyundai Motor Group.

Kia EV6 comparte la arquitectura E-GMP pionera del grupo, pero su forma escalable y modular permite la libertad en el diseño externo que distingue claramente a los modelos Hyundai y Kia entre sí. Como el E-GMP se ha desarrollado específicamente para vehículos eléctricos, ningún motor ni eje de transmisión ocupa espacio, lo que le da al EV6 líneas de carrocería fluidas y una apariencia más elegante y deportiva, con una conducción a la altura. EV6 ya ha ganado múltiples elogios internacionales desde su lanzamiento durante la segunda mitad de 2021, con su diseño visionario, experiencia de usuario de tecnología conectada de última generación, carga ultrarrápida de 800 V y características de conducción de rendimiento deportivo y dinámico, todas atrayendo grandes elogios.

Los premios “Best Cars of the Year” se formaron para producir una visión no afiliada, única y totalmente democrática de los mejores vehículos que se ofrecen en todo el mundo. El panel de jueces estuvo compuesto por líderes en la industria automotriz, reuniendo una experiencia diversa que incorpora diseñadores, ingenieros, pioneros del automovilismo, periodistas aclamados, locutores y profesionales de los medios junto con destacados minoristas de vehículos, consultores automotrices, organizadores de eventos importantes y compradores de automóviles del mundo real.

Como los actuales campeones mundiales conjuntos, Kia EV6 y Hyundai IONIQ 5 están programados para ser las dos atracciones estelares en el stand de “Best Cars of the Year” en el Salón del Automóvil Británico del 18 al 21 de agosto en el Centro Internacional de Exposiciones y Conferencias de Farnborough. Esto también marcará el comienzo del proceso de selección, evaluación, prueba de manejo y votación para los premios Best Cars of the Year 2022/23.