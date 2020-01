KIA Motors presentó en México su nueva SUV Seltos 2020, la cual mantiene el ADN de la marca con la ya icónica parrilla “Nariz de Tigre”, que refuerza el carácter del frente por la noche; un deportivo alerón; techo flotante; rines de 17” y un diseño de doble escape que aumenta el deportivismo, al conjuntarse con las líneas del difusor trasero.

Motorización

Una de las mayores fortalezas de KIA Seltos es la opción de elegir entre dos estupendas fuentes de poder. Un motor 1.6 litros MPI que genera 121 caballos de fuerza, 111 lb-pie de torque con un desempeño combinado de 16.25 km/l en transmisión manual y 15.80 km/l en automática (disponible en las versiones EX y EX Pack).

La segunda opción es un motor 1.4 litros turbo, de 138 caballos de fuerza, 179 lb-pie de torque y un desempeño combinado de 17 km/l, en la versión GT Line.

En cuanto a transmisión, el 1.6 l se puede ligar tanto a la caja manual como automática, ambas de 6 velocidades, mientras que el GT Line cuenta con transmisión DCT de 7 velocidades.

Seguridad

La seguridad es uno de los principales pilares de KIA, y al igual que toda su gama, Seltos cuenta con los mayores avances de la armadora, como una estructura de acero de la más alta calidad, lo que brinda rigidez y ligereza al chasis. Además, cuenta con seguridad activa y pasiva que le colocan en la cima de su segmento, como frenos ABS; sistema de distribución de frenado (EBD); Control de estabilidad (ESC); asistente de control de pendientes (HAC); y TCS, que ayuda a que las ruedas no patinen, brindando una aceleración más segura en situaciones de baja tracción.

Seltos está dotado de seis bolsas de aire en todas sus versiones y frenos de disco en las cuatro ruedas, con lo que se garantiza que KIA Motors México ofrece la misma seguridad a sus clientes, sin importar la versión que adquieran.

Tecnología

Los trayectos en KIA Seltos son más placenteros gracias a su tecnología. Con conectividad Android Auto y Apple Car Play, las versiones GT Line y EX Pack cuentan con una espectacular pantalla de 10.25” con la opción “split screen”, que permite dividir la pantalla en tres secciones, para tener a la vista las referencias del conductor y los pasajeros.

Además de la pantalla de info-entretenimiento, Seltos GT Line cuenta con un clúster a color de 7” que ofrece, los datos habituales de velocidad y RPM, temperatura de la transmisión, modos de manejo, presión del turbo, torque y consumo de combustible.

Para aumentar la relación con la tecnología de vanguardia, integra un cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes (carga Qi).

En el apartado de tren motriz de Seltos, desde la versión EX Pack, equipa un diferencial electrónico que ayuda incrementar la tracción sin importar las condiciones del camino. Esta tecnología se puede configurar mediante un selector inteligente (Terrain Mode), y puede hacer ajustes para manejo en pista o para manejo en superficies de baja tracción.

Comodidad

Las ventajas de KIA Seltos no sólo se perciben en lo mecánico, y con tan sólo abrir la puerta, destacan los asientos delanteros ventilados (en la versión GT Line). Esta tecnología elimina la humedad, brindando mayor comodidad en trayectos largos. Además, ofrece 1,051 mm en espacio para piernas en la fila delantera y 973 mm en la trasera.

El espacio es vital para la comodidad, por ello Seltos cuenta con una de las cajuelas con mayor carga en el segmento, con 853 mm de largo, 1,025 mm de ancho y 813 mm de alto, lo que se traduce en equipaje hasta para ocho semanas.

KIA Seltos continúa con la personalización como una de sus principales fortalezas y ofrece seis opciones de color exterior en las versiones EX y EX Pack (Glacier White Pearl, Iron Grey, Aurora Black Pearl, Gravity Grey, Intense Red, Punchy Orange); además de cinco opciones en bitono en la versión GT Line (Black Roof / Iron Grey, Black Roof / White Pearl, White Roof / Intelligency Blue, Black Roof / Intense Red, White Roof / Gravity Grey).

Esta innovadora SUV estará disponible en todos los distribuidores KIA a partir del 16 de enero, con la variedad de programas de KIA Finance, entre ellos, el 0% de comisión por apertura en plazos desde 12 hasta 72 mensualidades, además de contar con la aplicación de MyKIA+, y en la versión GT Line integrará opciones avanzadas, como encendido remoto del motor y bloqueo y desbloqueo de seguros.

MyKIA+

Desde el lanzamiento de KIA Forte sedán 2019, la armadora coreana dio un paso más a la innovación al brindar la posibilidad de que el usuario tenga, por medio de la nueva aplicación MyKIA+, las funciones de KIA LINK y Find My KIA.

Continuando con esta tendencia, ahora Seltos también contará con conectividad a MyKIA+, además, en la versión GT Line contará con funcionalidades avanzadas, las cuales incluyen: encendido remoto del motor, apertura de seguros de puertas, programación de aire acondicionado y activación de modo pánico del claxon.

La aplicación MyKIA+ está disponible en las tiendas en línea de manera gratuita para sistema operativo IOS y Android y aplica para toda la gama KIA.

Versiones

Las versiones que integran la nueva KIA Seltos son: EX, EX Pack y GT Line. Desde la versión de entrada, KIA Seltos EX, contará con una pantalla de 8” táctil con Apple CarPlay y Android Auto, ventilas traseras de Aire acondicionado, tecnología de seguridad (ABS, EBD, ESC, HAC y VSM), 6 bolsas de aire, rines de aluminio de 16 pulgadas y motor de 1.6l con inyección multipunto.

La versión EX Pack, tendrá como principales características: rines de aluminio de 17”, signature lamp, quemacocos eléctrico de 3 posiciones, cargador inalámbrico y pantalla de 10.25” táctil con Apple CarPlay y Android Auto así como mood lamps; también equipa “Terrain mode” el cual, mediante un diferencial electrónico, ayuda a incrementar la tracción disponible en los neumáticos con apoyo del sistema de estabilidad (VSM, por sus siglas en inglés: Vehicle Stability Management).

La versión superior GT Line, cuenta con motor 1.4l turbo con transmisión de doble embrague y 7 cambios, kit aerodinámico deportivo con Red Pack, asientos GT con costuras rojas y ventilación, volante deportivo corte en D, Clúster de supervisión de 7”, iluminación exterior LED en faros principales y faros de niebla con diseño vertical tipo Ice Cube.