Jóvenes: no se conviertan en parte de estadística financiera

Carmen Villaseñor Ferrer, señaló que en México tenemos una cultura muy amplia de vivir tronándonos los dedos entre el periodo que transcurre, entre los pagos que recibimos, por lo que es necesario cambiarla desde la juventud, para no convertirse en parte de las estadísticas, además de tener una tranquilidad financiera e inclusive tener independencia financiera.

El programa de #BancaExplica del 25 de febrero, https://bit.ly/37PUGcq, se desarrolló el tema de “Finanzas para Jóvenes” dirigido a las personas que están en prepa, en la universidad, recién egresadas, son free lance o están iniciando su vida financiera, señalando una serie de tips para empezarla con el pie derecho, se gane poco o mucho.

En su exposición recordó lo señalado por Juan Luis Ordaz, coordinador del Comité de Educación Financiera en la Asociación de Bancos de México (ABM), “Si bien el dinero no da la felicidad, sí permite vivir momentos de alegría”; también precisó que la libertad financiera es la capacidad de no depender de un ingreso fijo, de manera constante, si no tener dinero que trabaje para uno, independientemente del tiempo dedicado a generar dinero.

Villaseñor Ferrer, señaló que unas finanzas sanas sirven para aceptar trabajos y/o proyectos que se disfrutan, construir un patrimonio, alcanzar sueños, que mi dinero trabaje para mí, alcanzar la libertad financiera.

Manifestó que, para disfrutar del dinero, hay que tenerlo y no padecerlo; se debe hacer un presupuesto y dedicarles tiempo a las finanzas; invertir lo que se ahorra; ahorrar antes de gastar para cumplir sus metas; ganar más dinero, siempre que se pueda; usar el crédito en deudas buenas; proteger el patrimonio y empezar a ahorrar/invertir para el retiro, desde HOY

Además, señaló los siguientes puntos a cumplir a fin de generar hábitos, para tener unas finanzas sanas:

Separar tiempo

¿QUÉ HAGO?

Planea y revisa tus ingresos

Planea y organiza tus gastos

Define e investiga para los pasos siguientes

Define/revisa tus metas y acomoda el dinero para lograrlas

¿PARA QUÉ?

Panorama general

Enfocar gastos a metas

Volverse el mejor

Tener control

Mantener el ánimo

Ahorra

¿QUÉ HAGO?

De cualquier dinero que recibas, primero ahorra y luego gasta

Ahorra para metas que quieres lograr, eso serán tus gustos más grandes

Empieza a ahorrar HOY para tu retiro

Invierte tus ahorros

¿PARA QUÉ?

Para estar preparado para un imprevisto

Para cumplir sueños

Para no depender de un trabajo/sueldo

Para vivir tranquila toda tu vida

Invierte

¿QUÉ HAGO?

Invierte tus ahorros

Escoge inversiones de corto plazo

y de largo plazo (muy largo plazo)

Reinvierte lo que ganes

Investiga sobre inversiones y no les tengas miedo

Sé paciente y constante

¿PARA QUÉ?

Multiplicar tu dinero

Que lo que ahorres no pierda valor

Construir patrimonio

Generar más ingresos

¿QUÉ HAGO?

Emprende

Vende

Enseña

¿PARA QUÉ?

Para tener más dinero

Para alcanzar más sueños o más rápido

Para ayudar a otras personas

Endéudate bien

¿QUÉ HAGO?

Conoce tu capacidad de endeudamiento y respétala

Usa las deudas para construir tu patrimonio o hacerlo crecer

Conoce tus emociones, busca

alternativas al “shopping”

Aprende a usar las tarjetas de crédito

¿PARA QUÉ?

No sobre endeudarte

Tener un buen historial crediticio

Protégete

¿QUÉ HAGO?

Aprende que los imprevistos pasan y no pueden evitarse

Protege tus finanzas y tu patrimonio de estos imprevistos

Contrata los seguros que vayas necesitando a lo largo de la vida

¿PARA QUÉ?

Para tener tranquilidad

Para tener los recursos para recuperarte

Finalmente, la especialista sentenció que los jóvenes deben comprender que para tener finanzas sanas “Nunca es tarde para empezar, pero se debe empezar hoy”