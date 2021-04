Intercam revisa estimaciones económicas en México

Alejandra Marcos, Directora de Análisis en Intercam Grupo Financiero señala que en las últimas semanas se han observado revisiones al alza sobre los principales pronósticos de la economía mexicana porque se ha visto beneficiada en el primer trimestre de un sólido crecimiento en Estados Unidos, y de la fortaleza del sector manufacturero a nivel mundial, ello pese a que la pandemia parece no dar tregua. Ante lo cual su área realizó una actualización de sus previsiones 2021.

En su documento de opinión análisis “Economía México: Revisión de estimados macroeconómicos”, indica que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y el crecimiento en la demanda agregada ayudarán a fortalecer la demanda externa. Además, de que veremos una recuperación en el consumo impulsado por la creación de empleos y en especial por el crecimiento de las remesas que estima crecerán en el orden de 14% en el año.

Asimismo, recuerda que en Estados Unidos se han aprobado nuevos estímulos fiscales que contribuirán al crecimiento económico y a una recuperación más vigorosa de lo inicialmente estimado. Adicionalmente, la puesta en marcha del plan de infraestructura de Joe Biden promete aumentar la productividad y el crecimiento potencial del país en el largo plazo.

De esta forma, revisa el pronóstico para la economía mexicana de 3.8% a 5.0%-5.5%. El consumo total crecerá 4.3%, en tanto el consumo privado avanzará 4.9%, luego que durante el 2020 se contrajo 10.4%.

Del lado de la inversión fija bruta esperamos una recuperación de apenas el 5.1%, siendo que este componente fue el que más cayó en el 2020 en 18.3%. La recuperación de la demanda agregada ayudará a la contribución, así como el reemplazo de la depreciación y la falta de inversión en los últimos años, pero se está lejos de iniciar un nuevo ciclo virtuoso de inversión que contribuya a aumentar el crecimiento potencial de la economía en el largo plazo.

Del lado de las exportaciones es donde espera el mayor crecimiento y la contribución al PIB ya que estimamos producto del crecimiento económico de Estados Unidos, una expansión del 13%.

En la inflación modifica al alza el pronóstico para el cierre del año originado ubicándola en 4.6% anual, en parte por las mayores presiones en los precios de los energéticos, la apertura de la economía y los mayores precios de los productos pecuarios. Adicionalmente, las todavía vigentes disrupciones en las cadenas de suministro están presionando los costos de los insumos para las empresas. Es así como es posible esperar que las presiones en la inflación continúen durante el año.

Dado lo anterior, la ventana de oportunidad para que Banco de México (Banxico) recorte las tasas de interés el resto del año se ha cerrado. Si bien es cierto que la economía aún necesita una política monetaria acomodaticia ante la falta de estímulos fiscales y una pérdida de producto, espera ahora que el siguiente movimiento de la institución monetaria sea un alza en las tasas de interés.

Si bien es cierto que de momento no esperamos un movimiento de esta naturaleza no descartamos por completo que este mismo año aumente las tasas objetivo ante una inflación que pudiera no ceder, en particular la subyacente.

En cuanto al tipo de cambio, espera un cierre de 20.50 a 21.00 pesos por dólar. Es posible ver volatilidad en los siguientes meses derivado del proceso electoral en México, ya que tradicionalmente este tipo de eventos genera incertidumbre y un aumento a la aversión al riesgo; sin embargo, dada la política monetaria ultra laxa en Estados Unidos es posible presumir un dólar que seguirá en términos relativos barato.

Adicionalmente, serán importantes otros riesgos globales, como un impacto económico por nuevas cepas del virus o retrasos en la distribución de vacunas que provoquen ajustes en los precios y valuaciones de activos financieros a nivel global. Este entorno nos lleva a pensar que es más probable ver una estabilización del peso en niveles ligeramente superiores a los actuales.