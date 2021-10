Intercam estima tasa referencia Banxico en 5.25% al cierre 2021

Inflación podría cerrar en 2022 entre 5.5% y 5.75%

Santiago Fernández, subdirector de análisis en Intercam Grupo Financiero, mantiene su expectativa de ver al menos un movimiento adicional al alza a la tasa de interés objetivo de Banco de México (Banxico), para cerrar 2021 en 5%; aunque las probabilidades de verla en 5.25% al cierre de año son ahora mayores, porque los riesgos para la inflación se mantienen y no esperamos que éstos cedan en el futuro cercano; además de que está en puerta la normalización monetaria en EE. UU.

En su documento de opinión análisis “Banxico eleva tasa y ajusta al alza estimado de inflación”, señala que un mayor consenso en Banxico sobre el ciclo de alza en las tasas de interés confirma disposición en la Junta de Gobierno por mantener el ciclo en tanto la inflación no esté alineada con la trayectoria esperada por el banco, ante ello, 2022 podría ver alzas adicionales para cerrar entre 5.5% – 5.75%.

Señala que el 30 de septiembre, la Junta de Gobierno del Banxico decidió por mayoría (4-1) elevar la tasa de interés objetivo en 25 puntos base a 4.75%. Sólo un miembro (Gerardo Esquivel) votó en favor de mantenerla en 4.5%, en una decisión que mostró mayor consenso entre los miembros en comparación con lo visto en la última reunión.

Indica que la decisión se tomó de nueva cuenta por los riesgos que plantean la dimensión y magnitud de los recientes choques que han afectado la inflación, y sus implicaciones para la formación de precios en la economía.

Banxico reiteró que espera que la inflación sea transitoria, pero seguirá tomando las acciones que sean necesarias para lograr su mandato y la convergencia de la inflación a su objetivo. Publicó nuevas proyecciones de inflación, las cuales fueron revisadas al alza en el corto plazo: estima un cierre de 2021 en 6.2% (vs 5-7% prev.) y una convergencia de la inflación al objetivo de 3% entre el 2T y 3T de 2023.

Banxico aseguró que tanto la inflación a nivel global como los ‘cuellos de botella’ en la producción han impactado en la inflación general y subyacente a nivel nacional. Ello también ha contribuido a un incremento en las expectativas de inflación en el corto plazo, aunque en el mediano y largo plazo se mantienen estables (en niveles superiores a la meta).

Sigue considerando que los choques que afectan a la inflación serán transitorios, pero resaltó que la diversidad, magnitud y persistencia de los mismos constituyen riesgos para la formación de precios en la economía. El balance de riesgos para la inflación se mantuvo sesgado al alza, dados los riesgos de presiones inflacionarias externas, presiones de costos (afectaciones a cadenas y procesos productivos), persistencia en la inflación subyacente, posible depreciación del peso y alzas en precios agropecuarios.

El Banco de México publicó simultáneamente pronósticos para la inflación general y subyacente, que fueron revisados al alza para los próximos 12 meses. Banxico espera ver un cierre de la inflación en 6.3% (vs. 5.7% prev.) para 2021, con una caída más lenta en el 1T22 (5.6% vs 5.2% prev.), 2T22 (4.3% vs 3.9% prev.) y el 3T22 (3.5% vs 3.2%prev.). Para el cierre de 2022 (3.4%) y 2023 (3.1%) no hubo cambios sustanciales, por lo que aún se proyecta una convergencia de la inflación hacia la meta en 2023.

Las estimaciones de inflación subyacente fueron revisadas también al alza, con expectativas de un cierre en 5.3% para 2021, y una trayectoria descendente que la llevará a 3.4% en 2022 y 2.8% en 2023. El pico en el repunte de la inflación subyacente se alcanzaría en el 1T22 (5.4%).

Con respecto al crecimiento, Banxico sigue esperando ver recuperación durante la segunda mitad del año; aunque anticipa amplias condiciones de holgura (crecimiento inferior al potencial) y marcadas diferencias entre sectores.