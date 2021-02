El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) impulsara la creación de un área natural protegida en el municipio de Nogales, Sonora, está dentro del polígono de Centauro de la Frontera, donde se encuentra el Cerro de la Pirinola.

En 2010 el municipio de Nogales, Sonora, solicitó a la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), hoy Insus, la adquisición de tres parcelas, con una superficie de 166.66 hectáreas cada una, para un total de 500 hectáreas.

La solicitud de Nogales se realizó en agosto de 2010 con un convenio de ejecución con la entonces Corett y la compraventa de dichas parcelas como impulso a el proyecto propuesto por el municipio de Sonora.

También puedes leer: Sedatu laza plataforma “Decide y Construye”

En este marco José Alfonso Iracheta Carroll, director general del instituto, destacó que para no generar un quebranto a las finanzas locales y a solicitud de la autoridad municipal de Nogales, el Insus accedió a no ejercer el cobro de una deuda por 53.8 millones de pesos, reduciendo el adeudo a 37.6 millones de pesos correspondiente al capital y las actualizaciones de ley.

Por otro lado El director general del Insus explicó que el polígono del Centauro de la Frontera no es apto para el desarrollo urbano y reiteró que “es importante señalar que la Política Nacional de Suelo establece criterios muy claros relacionados con la contención de la expansión urbana y con el cuidado del ambiente”; por lo tanto, el predio se destinará a un uso ambiental no urbano y no al destino que se había planteado en su origen.

Te puede interesar: Sedatu inicia mejoramiento urbano en Puebla y Tlaxcala

Actualmente el Insus y el gobierno municipal de Nogales, acordaron impulsar la constitución de un parque natural que podría tomar la forma de un área natural protegida que garantice la conservación de un espacio de alto valor ambiental e identitario de la ciudadanía nogalense.

Consulta toda la información de En Concreto