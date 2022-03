Inseguridad limita inversión inmobiliaria, empresarias

La reactivación del sector inmobiliario y de vivienda en México, requiere de hacer frente a la inseguridad que se vive en el país y la ausencia del estado de derecho, que generan mucha incertidumbre en la inversión. El tema se suma a la situación ocasionada por la pandemia de Covid-19 y obliga a dar certeza jurídica para atraer a los inverisonistas que tomen espacios desocupados y construyan otros.

Durante el panel Mujeres ¿Cómo reactivar a México?, organizado por En Concreto con Mariel Zúñiga, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Florencia Estrada; la directora de interiores de Ware Malcomb y miembro del Board de Crew, Jimena Fernández Navarra, y Helena Verron, CEO de The Smart Flat, externaron la necesidad de eliminar la incertidumbre para que haya inversión, en un año muy retador.

La directora de Ware Malcomb indicó que 2022 es un año muy complicado porque la incertidumbre económica y social ha parado la inversión privada para proyectos nuevos, hay un estancamiento “porque no hay inversión, no hay una certidumbre de que tu dinero va a ser redituable en los próximos años y no sabemos qué va a pasar”.

Jimena Fernández, agregó que a esta situación se suman otros retos como el regreso a los espacios porque la pandemia ha dejado en la Ciudad de México, un millón y medio de metros cuadrados en desuso, de oficinas sin rentarse lo que representa 29% de la capacidad en la capital que están en pausa al no ser rentados ni ocupados.

“También tenemos el reto de la parte comercial, existen en México alrededor de un millón de metros cuadrados vacíos en locales comerciales que no pudieron pagar su renta, esto es como ocho centros comerciales Santa Fe y que es lo que se debe hacer, moverlos, hacer cosas desde la arquitectura y diseño para repensar los espacios, intervenirlos, porque con la crisis sanitaria, inversión que se iba a meter en las universidades, en las escuelas, se detuvo también y empieza a soltarse, el futuro es interesante”, señaló.

Agregó que como se desconoce que sigue, se deben hacer “trajes a la medida” al menos para los próximos tres años y apoyarse entre empresas grandes con pequeñas para lograr una economía circular encabezada por mujeres.

La CEO de The Smart Flat mencionó que las herramientas tecnológicas son la opción para que el sector inmobiliario, junto con la calidad humana del asesor, impulse la actividad pues es muy complicado pensar que el sector puede avanzar sin la tecnología.

“Buscamos crear un ecosistema neutral y ético para todo el sector y que todo mundo pueda colaborar, conectarse, sumarse a esta nueva realidad que y a esta transformación digital, es una realidad y se vuelve fundamental para todos.”

En su oportunidad, la presidenta de la AMPI, Florencia Estrada, dijo que diariamente se capacitan en asesoría inmobiliaria para que las personas hagan una inversión segura, además de que impulsan las leyes que regulen esta actividad en cada lugar donde tienen presencia como son las 84 ciudades más importantes y conocer el pulso económico de cada entidad.

“La pandemia nos obligó a dar un salto más grande y que bueno, pero nos detenemos un poco en algunos municipios donde no hay transparencia ni tecnología, estamos atrasados en algunos estados, probablemente la Ciudad de México tiene una dinámica diferente pero la mayoría de los estados están atrasados “, dijo.

Es momento de abrir espacio a las inversiones público-privadas, en lo que coincidió la presidenta de la AMPI, Florencia Estrada, quien dijo que en los grandes desarrollos no se ha usado esa fórmula para la infraestructura y el equipamiento y también “se debe aprovechar el mercado de los jóvenes que representa el 14.5% y que están adquiriendo créditos hipotecarios, creando familias por lo que debe haber políticas públicas acorde a las circunstancias que se requieren, rompiendo viejos esquemas”.