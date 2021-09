Urge que se atienda ese flagelo para incentivar el turismo, principalmente el extranjero

La inseguridad que se vive en México, afectará más al país que la crisis sanitaria por Covid-19, por lo que podrá traer un alto costo, advirtió el vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Alejandro Zozaya, quien señaló que las alertas de viaje, emitidas por naciones como Estados Unidos por la violencia han afectado la imagen del país en el exterior.

Durante su participación en el Foro sobre Reactivación Económica, Turismo Seguro y Resiliente, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que 2020 fue el peor año para esta industria sin chimeneas a nivel mundial.

En el caso de México, el PIB turístico cayó 27.8% y se perdieron 25% de los empleos y la cuota de mercado, además de que quienes se dedican a la actividad turística, han transitado por sí mismos, sin un solo apoyo gubernamental para paliar la crisis.

Aunado a ello, la inseguridad, se ha convertido en una severa amenaza para la actividad turística y la movilidad interna, especialmente la carretera que, por el flagelo de la inseguridad, se ha detenido totalmente ante el temor de sufrir ataques o asaltos durante los viajes.

“El de la inseguridad que prevalece en el país, es un tema que debemos tener muy presente para poder viajar y poder movernos de un lugar a otro, el cual llega a derivar en las alertas que emite Estados Unidos, lo que puede afectar a México aún más que la pandemia, por lo que la seguridad es todavía una asignatura pendiente. De ahí la importancia de sacar adelante todas las iniciativas en la materia para poder tener mejor movilidad”, dijo.

“Lo que sí hemos visto es que lejos de mejorar se ha agravado y el turismo carretero en México lo hemos perdido, hemos perdido turismo de calidad desde los Estados Unidos, tenemos la alerta que nos afecta en la percepción y nos afecta en el turismo de más alta calidad, hemos perdido mucho grupo de incentivos y de convenciones de empresas de muy alta calidad que dejan una derrama muy importante. También hemos perdido el mercado de alto nivel, se asusta muy rápido y no han venido”, indicó.

Por su parte, Gabriel Igartúa, presidente de la comisión nacional de turismo de la Coparmex, reconoció que el turismo no solo ha sido uno de los sectores más afectados durante la crisis sanitaria, sino uno de los más olvidados y con menor o nulo apoyo para su recuperación por parte del Gobierno Federal.

“Según las cifras del INEGI el 2020 el sector restaurantero y hotelero tuvo una caída anual de -43.2% , aún con la importancia del sector y la gran caída que sufrió, ha sido uno de los sectores más olvidados y por lo menos con menor apoyo para su recuperación por parte del gobierno federal”.

En su oportunidad, Francisco Madrid, director de la Escuela de Turismo, destacó que la industria perdió un millón de empleos y registró una caída en el consumo de un billón de pesos y anticipó que, para este año, la pérdida del consumo turístico será de 250 mil millones de pesos.

El especialista en temas turísticos, indicó que la ausencia de apoyos por parte del gobierno federal, saldrá más caro para el sector y les hará más difícil la recuperación y lamentó la falta de “empatía” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para apoyar a este sector que aporta 37% de los empleos a jóvenes que estudian y trabajan, lo que no se puede hacer en otra actividad económica.

“1.1 millones de ninis menos en la calle, no hay otra actividad económica donde en México haya tantos jóvenes que trabajan pero que además estudian, nosotros tenemos a los sisis, más del 37% de quienes trabajan en turismo también estudian y es una buena opción de primer empleo. Hoy desafortunadamente la empatía no está presente en este gobierno y no creemos que vaya a cambiar, tenemos que entender que las cosas son así y hay que sumar nuestras capacidades para hacer la tarea”, mencionó.

En ese sentido, en el foro referido, se coincidió en emprender acciones urgentes para recuperar la confianza de los turistas nacionales e internacionales y cerrar filas para la promoción del país y sus riquezas naturales, ante la ausencia del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que desapareció en la actual administración.