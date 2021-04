Están sucediendo muchas cosas en las distintas partes del territorio y la industria se está recuperando

San José del Cabo/Enviada.- Tras los estragos que a su paso dejó la pandemia de Covid-19, el sector inmobiliario está de pie y avanza en su recuperación con una total adaptación a las nuevas tendencias, aseguro Ismael González Íñiguez, CEO de eXp México.



En entrevista con En Concreto, en el marco de una reunión con sus agentes inmobiliarios de nuestro país y Estados Unidos, el representante de la compañía de bienes raíces, expuso que la crisis sanitaria pareciera que fue vista con antelación por el el fundador en este tipo de negocios, Gleen Sanford, quien se adelantó a lo que iba a pasar.



“Están sucediendo muchas cosas en las distintas partes del territorio, quiero resumirlo en materia de economía y por lo menos la industria se está recuperando, evidentemente cada que hay alguna crisis, los inversionistas o los empresarios tienden a ser más cuidadosos con los pasos que dan y creo que esa curva donde aprendimos a vivir con esas nuevas tendencias, ha permitido a los empresarios y a los inversionistas y a los agentes también, ha empezar a mover más su inventario o planificar su cartera de inversión y están volviendo a retomar la compra y venta de las propiedades. El impasse que se tuvo que hacer, ya se está quedando atrás”, señaló.



Sin embargo, reconoció que hay algunos lugares atorados como Querétaro con un poco de sobre inventario por la poca demanda y otros mercados al alza y que se mantuvieron y están explorando como Mérida que crece mucho, está abriendo sus fronteras y recibe nuevas inversiones, así como Mazatlán, Rosarito en Baja California Norte y otras que están recuperando su estado normal.



En ese sentido, el representante de eXp, consideró que estamos a punto de darle vuelta a la página y es momento de hablar de planes de expansión para México.



“La plataforma es 100% digital y cuando abrimos la plataforma entró de manera simultánea todo el país. Actualmente solo hay dos estados en los cuales no tenemos ningún agente pero en todos los demás si. Los proyectos en puerta son de mucho crecimiento en número de agentes pero más allá, en el crecimiento de los negocios de los agentes que se unan a nosotros. El modelo está enfocado en la productividad, en ayudarlos a que sean más eficientes y más productivos lo más pronto posible”, dijo.



En ese sentido, precisó que para este 2021, tienen la expectativa de crecer a un mejor ritmo de como lo venían haciendo, con el objetivo de crecer en agentes y duplicar en número, los 403 que se han sumado sólo en sus primeros 100 días de operación en el territorio nacional, cifra que se ve alcanzable toda vez han recibido alrededor de 950 aplicaciones lo que los coloca como la compañía de más rápido crecimiento en Norteamérica por lo que apeló a qué esa misma tendencia se de en México.



“Esta es la primera vez en México para los bienes raíces que se tiene un corretaje que es 100% en la nube sin perder el contacto cara a cara entre el cliente y el con un soporte totalmente digital lo que reduce el riesgo de exposición a la pandemia”, dijo.



González Íñiguez, detalló que la plataforma de eXp tiene una naturaleza más enfocada en el mercado residencial y a nivel nacional están lanzando el brazo comercial de industria pero el foco son casas unifamiliares, condominios y multifamiliares.



En el lanzamiento en México de la firma, explicó que la tendencia del sector está muy marcada hacia la compra de producto de inversión, esto es, departamentos que tengan un buen retorno a través de las rentas.



Indicó que al respecto, en el mercado de Mazatlán donde predominaba ese tipo de compras para renta, cuando “cae el Covid desafortunado” se pensó que se detendría al cancelarse vacaciones pero no fue así, no se detuvo y sigue habiendo desarrollos y personas que siguen demandando este tipo de productos.



En materia regulatoria, Ismael González Íñiguez, señaló que la industria inmobiliaria es muy particular en México porque no existe una licencia federal , sin embargo, entidades como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua ya cuentan con regulación.



“Sería beneficiosa la regulación en mi punto de vista particular, el hecho de que no haya una licencia al final del día tiene sus beneficios y sus consecuencias. Muchas veces por ejemplo, los agentes inmobiliarios entran a esta industria sin estar preparados y es donde vienen los márgenes de error que nos llevan a tener ciertas prácticas y conductas que no ayudan cuando estamos en un proceso de elevar nuestros estándares para esto.El mercado necesita este tipo de regulaciones y estoy seguro de que es lo que veremos próximamente”, aseveró.



Por otro lado, el CEO , se refirió al objetivo central de eXp que es apoyar a personas o agentes cuya vida laboral se basa en extensas jornadas de trabajo para que puedan contar con los estudios, entrenamiento para operar su propio negocio sin estar en el modelo tradicional.



“A eso viene esta plataforma, a apoyar, a evolucionar, a ser más eficiente y también a elevar los estándares de la industria”, recalcó



De ahí que convocó a los agentes de la industria inmobiliaria a qué migren del nivel tradicional y exploten las ventajas de la plataforma donde además los avances son notorios con modelos de compensación altamente atractivos para los agentes, al ser eXp, la primera compañía qué está otorgando acciones a los agentes al cotizar en el Índice Nasdaq en Estados Unidos, programas de retiro y otros beneficios al ser parte de la plataforma digital donde construyen su principal fuente de ingresos.