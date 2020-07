Iniciativa inmobiliaria ‘socialista’ de Morena promoverá el despojo: PAN

Si un ciudadano tiene un departamento, un cuarto o una vivienda en renta en la CDMX, un inquilino ahora tendrá la posibilidad de no pagar renta por un periodo que va desde un mes, hasta varios años, que es en esencia la nueva propuesta de Morena en la capital ante la pandemia del COVID-19.

“Eso es muy riesgoso, porque nosotros vemos que si alguien no puede pagar su renta en esta etapa de crisis económica, es el Estado que tiene la obligación de otorgar incentivos para la vivienda y el desempleo; pero no tiene que trasladar la obligación de trasladar la obligación de pagar la vivienda de un tercero a ti. Eso es olibgtación del Estado”, así lo destacó a través de un videomensaje en su cuenta personal de Twitter el diputado Diego Garrido, de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la CDMX.

Atentado contra posesión

El legislador denunció, a través de un mensaje de 20 puntos además del video mensaje, todas las implicaciones sociales, jurídicas y económicas de la propuesta que presentaron Valentina Batres y Martha Ávlia Ventura de Morena, que el legislador calificó como de de “abierta ideología socialista”, en uno de sus apartados.

Agregó que es una reforma inconstitucional porque atenta contra el derecho a la propiedad privada y agregó que “nadie puede ser privado de sus bienes”.

En el punto 3, dijo que se afectará economía familiar, en el caso de adultos mayores: “Hay adultos mayores que rentan un cuarto para apoyarse en gastos. Familias en desempleo y su único ingreso son los 2 o 4 mil pesos que reciben de rentar en colonias populares o de interés social. Meten en una misma canasta a todo tipo de renta”.

Expuso que su inconstitucionalidad se detona al violentar la propiedad privada: “A nadie se le puede privar de sus bienes si no hay mandato judicial de por medio, y con esta reforma te obligan a entregar tu inmueble a otro, a tu inquilino, sin pago ni por sentencia de un juez”.

Aunado a lo anterior “privan del uso, goce y disfrute de tu inmueble sin contraprestación alguna. Viola irretroactividad de la ley: pretenden que aplique a los contratos de arrendamiento vigentes, lo que jurídicamente no es posible”.

Invasión de predios

El legislador panista agregó además que se “Promueve invasión de inmuebles: Cualquier persona entrará a tu predio y alegará que tiene un arreglo verbal para habitarlo, y al no existir contrato por escrito se amparará en esa reforma para evitar su desalojo. Grupos de paracaidistas e invasores son afines a políticos”.

En cuanto al despojo de predios, denunció que se “Fomenta delito de despojo al impedir que puedas reclamar tu propiedad ante la falta de pago, de facto te están quitando ilegalmente tu propiedad y te despojan”.

El representante del PAN señaló que es una “Reforma con una gran carga de Ideología Socialista: al puro estilo de gobiernos dictatoriales, te quitan tus bienes para dárselos a otro, sin justificación ni pago de por medio”, con lo que “se deja en estado de indefensión al propietario: al impedir que se pida una fianza o alguna modalidad de garantía en el contrato no habrá forma de cobrarle a un inquilino abusivo y no habrá forma de reparar los daños o destrucción del inmueble”.

La propuesta de Morena, cuya publicación es: https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/1364 obligaría a rentar por un mínimo por 3 años, lo que afecta al inquilino que por ejemplo sólo quiere rentar por dos años, y no necesariamente 3. Afecta al arrendador pues saca del mercado su propiedad por ese tiempo”.

En este sentido, este reportero recorrió varios inmuebles en renta en la Alcaldía Tlalpan, y en la mayoría de ellos, la usanza en contratos de renta, es por lo menos de un año, en al menos tres casos consultados.

Reducirá oferta de inmuebles

El panista sentenció que con una eventual ratificación, se “Reducirá oferta de inmuebles: los más afectados serán los que buscan vivienda. En tales condiciones los propietarios no rentarán. Además que se elevarán precios: Afectará mercado, entre menos oferta, más caros los pocos inmuebles en renta, los perjudicados serán los inquilinos”.

En contraparte, señaló el legislador, ya existe el “Código civil, que contempla situaciones de emergencia: el art. 1796 bis establece una cláusula de equilibrio entre partes, en donde se puede modificar el contrato de arrendamiento cuando existan circunstancias extraordinarias. No hay por qué inventar nuevas reglas”.

Finalmente, el legislador tachó como “electorera” la medida, además que fomenta un “discurso de odio entre clases y ahondan la polarización social”.

Morena legisla a espaldas: PRD

Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, durante su participación el día de hoy en el en el Foro Vivienda y Arrendamiento en tiempos de Covid-19 en el Congreso capitalino, señaló durante su participación la irregularidad de la medida:

“Los cambios importantes en el mundo cuando se habla de arrendamiento; este estado, el de México, particularmente el de la CDMX, el del Gobierno de la ciudad, ha sido el gran ausente en el tema de arrendamiento. No tiene vivienda en renta, no promueve la vivienda en renta, no tenemos fondos de apoyo a la renta, vaya, no tenemos siquiera fondos que permitan al gobierno de la ciudad ser garantes del pago de la renta como en otros países”.

Agregó que los dueños de inmuebles que rentan en la capital, están ausentes en este debate de Morena: “Bastaría con la lectura de la iniciativa para entrar en materia, pero que ahora se está en una discusión cuando no se ha revisado a fondo y me refiero a los que se puedan interesar por el tema, pero que no conocen la iniciativa”.

Este reportero buscó a los congresistas del Partido del Trabajo (PT), quienes declinaron hacer comentarios al respecto.