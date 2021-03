La Asociación de Bancos de México (ABM) realizará este jueves y el viernes la 84 Convención Bancaria, en la CDMX en un formato virtual y con la presencia, en sus instalaciones centrales, de pocos ejecutivos y funcionarios, con el tema “La banca como impulsor del crecimiento económico 2021”.

El tradicional evento bancario se lleva a cabo de forma anual, mayoritariamente en el Puerto de Acapulco y todos a excepción del que se realizará fueron presenciales, por lo que es de resaltar el esfuerzo que se hace para evitar que la pandemia de Coronavirus lo impida.

El encuentro contará con la presencia de importantes personajes del mundo financiero, como se observa en su programa:

Jueves 11 de marzo

Por la mañana se realizará el Panel “Las Mujeres en la Banca: Impacto de la Pandemia y Visión de Futuro.”. Ana Botín, presidenta, Banco Santander; Elizabeth Duke, governor of the Federal Reserve (2008 – 2013); Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México y la moderadora será la periodista Alicia Salgado.

Por la tarde intervendrá el presidente de la ABM Luis Niño de Rivera, con el mensaje de bienvenida y posteriormente darán su discurso Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), seguido de Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), después Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (BANXICO) y la declaratoria inaugural la hará Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Viernes 12 de marzo

Por la mañana se efectuarán tres paneles que tocarán los temas de “A Simple Framework for the 2021 Global Economy and Markets.”; Open Banking; “Relación México – Estados Unidos y El Futuro de las Inversiones: El camino hacia una economía de bajas emisiones.

En la tarde darán sendos mensajes Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Niño de Rivera Lajous, presidente saliente de la ABM, Daniel Becker Feldman, presidente entrante de esa asociación y la clausura del evento la hará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la sesión vespertina, Daniel Becker Feldman recibirá de Luis Niño de Rivera el mazo de mando, que simboliza el inicio de su gestión como presidente de la ABM durante los próximos dos años.