El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) diseña un producto de crédito que permita a los empleados del sector agroindustrial obtener un financiamiento hipotecario.

Debido a sus condiciones laborales y periodos de siembra y de llevar años trabajando de manera formal para la agroindustria, cerca del 80% de mujeres no cuentan con una cotización continua superior a los ocho meses, lo que les impide cumplir con los requisitos para acceder a un financiamiento hipotecario con el Instituto, informaron directivos de la empresa Berrymex, quienes sostuvieron una reunión con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, durante su gira por Jalisco.

Ante la situación, Martínez Velázquez adelantó que ya se está trabajando en un esquema de financiamiento, en el que participarán Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y otras instancias gubernamentales, para atender las demandas de viviendas de este segmento de la población, principalmente de las mujeres, quienes a pesar de tener una participación relevante dentro de la economía del país y del sector agroindustrial, muchas veces no pueden cumplir con los requisitos de cotización para acceder a un crédito por intermitencias laborales relacionadas con el trabajo que desempeñan, embarazo o el cuidado de su familia.

“La idea es que entre todos podamos darles un financiamiento a estos trabajadores que ya tienen ahorros en su Subcuenta de Vivienda porque cotizan al Infonavit, pero lo hacen durante 8 meses al año en la época de siembra y cosecha y el resto de los meses no; por esa irregularidad en el tiempo de trabajo, es decir que no es continua la cotización, las reglas de otorgamiento de crédito no permiten que se les dé un crédito”, precisó.

Por otra parte, al entregar el reconocimiento Empresas de Diez a la compañía Driscolls Servicios, dedicada a la producción de berries de exportación, el director general del Instituto agregó que es prioridad del Infonavit atender las necesidades de vivienda de todo tipo de familias y que, por instrucciones del presidente de la República, las instituciones involucradas en este nuevo esquema de financiamiento ya comenzaron el diálogo para que los trabajadores agrícolas puedan tener acceso a una vivienda digna.