Inflación y alzas en energéticos por conflicto bélico: Anpec

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, los precios en los alimentos esenciales de la canasta básica se han incrementado de manera exorbitante, jitomate 83.33%; cebolla 77.27%; lentejas 62.5%; limón 50%; chile serrano 45.45%; azúcar 40%; harina de trigo 35%; papa 27.27%; naranja 25%; huevo 20%; papel higiénico 20%; arroz 18.75%; chocolates en polvo 13.89%; frijol 13.39%; aguacate 13%, y leche 9.09%; entre otros productos esenciales.

Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, dijo que, en este sondeo de mercado efectuado en las áreas metropolitanas de 14 Estados de la República, se demuestra que la inflación está a todo lo que da y está por llegar una escalada de precios mayor debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde ya se sienten sus primeros efectos con el alza de los combustibles como gasolina y gas LP.

“El impuesto más doloroso que existe y afecta a los más desfavorecidos de la sociedad, a los más pobres es la inflación. En todo este tiempo, las distintas autoridades hacendarias y de la banca central se han jactado de tener controlada la inflación, convirtiendo este supuesto en el sello de éxito de su política económica; sin embargo, nunca accedieron a voltear la mirada a la variación de precios que día con día padecían las amas de casa a la hora de hacer el mandado y pagar los servicios”, subrayó.

Añadió que para las autoridades, la inflación alimentaria es una “pecata minuta”, que no pone en riesgo el desarrollo productivo de la sociedad. A la luz de lo que nos ocurre, esta idea resultó ser un gran equívoco, ya que, la inflación galopante e incontrolada que vivimos está mandando por las nubes los precios de los alimentos y servicios, noqueando el poder adquisitivo de las familias.

“Ahora en México la inflación no subyacente, aquella que tiene que ver con el consumo esencial, pago de servicios y costo de energía se encuentra por encima del 12%, tendiendo a llegar al 15%, ya que, están por registrarse los primeros impactos de los costos de la guerra. La inflación se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para todo el mundo, México no es la excepción, la inflación no resultó ser un problema coyuntural, “pasajero o de caja chica”, sino todo lo contrario, la inflación alimentaria se ha convertido en un problema de seguridad nacional, gobernabilidad y salud pública”, precisó.

Rivera, añadió que ante lo evidente, los gobiernos han reconocido a la inflación como el principal problema de su agenda pero no han atinado en encontrar políticas públicas que la atajen, mucho menos la resuelva, cuando es un hecho que si bien un pueblo puede tolerar muchas cosas: promesas incumplidas, engaños y mentiras; cortinas de humo, frivolidades; demagogia y verborrea; cinismo y desvergüenza de parte de sus gobiernos y gobernantes, “ lo que no puede soportar es el hambre; no pueden dejar de llevar comida a las mesas de sus hogares; no hay un pueblo capaz de vencer al hambre, nadie puede vivir sin comer”. En ese sentido, el líder de la ANPEC, hizo un llamado al Gobierno federal, ante el peligroso cóctel que conformarán la inflación alimentaria y la guerra, cuyos costos, detonarán la escalada inflacionaria.