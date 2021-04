Inflación 2021 cerraría 4.8%: Invex

El aumento de precios se dio en un periodo donde generalmente se registra deflación debido a un recorte en tarifas eléctricas

Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe en Invex Grupo Financiero señala que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.06% en la primera quincena de abril, cifra mayor a la esperada por él y por el consenso del mercado (-0.10%), mientras que la inflación anual se ubicó en 6.05%. Ante ello, su estimado para la inflación general al cierre de 2021 aumentó a 4.80%.

En su documento, “Inflación al consumidor (1Q abril 2021)”, señala que el aumento de precios se dio en un periodo donde generalmente se registra deflación debido a un recorte en tarifas eléctricas, el INPC registró un avance no visto en doce años para una primera quincena de abril que el recorte en los precios de electricidad (-12.03% en la quincena) no fue suficiente para contrarrestar los avances en los precios de mercancías (0.29% q/q), servicios (0.06% q/q) y particularmente de frutas y verduras (3.23% q/q).

Agrega que, si bien la aceleración de la tasa anual responde principalmente a un efecto estadístico asociado a los precios de energía, no cabe duda de que la parte subyacente (4.13% anual en la primera quincena de abril) también ha contribuido a este comportamiento.

Hacia adelante, no descarta posibles presiones al alza por el incremento en los precios internacionales del maíz, sobre todo si el Gobierno decide no aumentar el subsidio a este producto. En la parte no subyacente, se detectan riesgos por posibles afectaciones derivadas de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos.

Sobre la decisión de política monetaria, anticipa que Banco de México no moverá la tasa de interés de referencia este año, siempre y cuando las tasas en Estados Unidos no vuelvan a presionarse de forma importante y que es probable que el banco central comience un ciclo de alza de tasas en 2022.

El analista señala que el disparo de la tasa anual por encima de 6.00% respondió, en gran medida, a un efecto aritmético asociado al fuerte recorte en los precios de la gasolina que el Gobierno implementó en abril del año pasado como un apoyo a la economía durante los primeros meses de la pandemia. El subíndice de energía del INPC registró una tasa anual de 28.22% en el periodo (-15.36% en la 1Q abril de 2020).

Haciendo a un lado los precios de energía, la inflación subyacente (0.18% q/q vs 0.17% q/q estimado INVEX) también se ha visto presionada al alza y registra ya una tasa de 4.13% anual. Continúa el repunte en la inflación anual de servicios que comentamos en nuestro reporte pasado (de 2.39%% a 2.47%) y estima que ésta llegue a 3.00% en los siguientes meses.

La inflación anual de mercancías se frenó modestamente (de 5.78% a 5.66%) y esperaría que ésta continúe descendiendo para cerrar el año alrededor de 3.80%. En ambos casos, anticipamos un descenso de la inflación después del pico de abril debido a condiciones de holgura que aún registra la economía, sobre todo en la parte de consumo, empleo e inversión.