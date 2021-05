• Para la primera semana de junio entrará en operación FOVISSSTE para Todos, informa Paulina Prieto Higuera

Scotiabank continúa con el impulso de la Promoción Primavera Verano para que más personas puedan hacerse de un patrimonio al adquirir un crédito hipotecario, con la ventaja de no pagar comisión por apertura, ni avalúo y descuento de hasta 30% en honorarios notariales, afirmó Paulina Prieto Higuera, Vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank.

Si lo que deseas es construir, comprar vivienda nueva o usada, o bien remodelar, esta es una oportunidad para acercarse a Scotiabank, puesto que actualmente es el mejor momento, ya que las tasas de interés se ubican en los niveles más bajos, lo cual ayuda a enfrentar la crisis por Covid-19.

Paulina Prieto charló #EnConcretoContigo, donde resaltó un panorama alentador en materia hipotecaria al tener varios productos disponibles, como son, Pago de Pasivos y FOVISSSTE para Todos, que comenzará a operar la primera semana de junio, y que anticipa una demanda importante de derechohabientes.

“Scotiabank viene a sumar con FOVISSSTE para Todos, trayendo una oferta competitiva, para beneficiar a los derechohabientes que quieren utilizar el saldo de su subcuenta de vivienda”, para hacerse de un patrimonio para vivir, subrayó Paulina Prieto.

Dijo que en Scotiabank están listos para atender a las y los trabajadores, junto con los socios comerciales como los desarrolladores, a quienes se les da un producto adicional para poder desplazar vivienda. Y destacó que mientras más demanda se pueda generar, será mejor para seguir levantando créditos para adquisición de vivienda.

Por otro lado, subrayó que, si bien la demanda de crédito hipotecario ha aumentado, también el producto de Pago de Pasivos que tienen todos los bancos en su anaquel para otorgarle al cliente el beneficio de mejorar las condiciones financieras respecto al crédito que contrató, y en ese marco hoy se ofrecen las tasas más bajas.

“Hoy las condiciones son inmejorables y los clientes se acercan a diferentes bancos para aprovecharlas, ante lo que Scotiabank no se queda atrás; recientemente renovamos nuestro producto de Pagos de Pasivos, que ahora cuenta con 0% de comisión por apertura, no cobramos el avaluó y adicionalmente financiamos los gastos notariales, lo cual llega a ser una barrera para los clientes al no tener liquidez para pagar esos gastos adicionales si desean cambiarse o mejorar las condiciones de su crédito”, enfatizó.

Paulina Prieto resaltó que, paralelamente, Scotiabank otorga préstamos para liquidez libre enfocados a quienes quieren cambiar su hipoteca y mejorar las condiciones de la misma, pero que también requieren liquidez adicional.

Insistió que, entre los créditos más solicitados, está el de Pago de Pasivos, que desde el año pasado se incrementó luego de venir de una base muy pequeña. Con ello, el de liquidez, es en donde los clientes han sido cautelosos.

Citó también los créditos de remodelación entre los productos que se han incrementado y con lo que se apoya al sector vivienda en México, ámbito en el que caminan junto con desarrolladores y corredores inmobiliarios. Y la construcción sigue más o menos en los mismos niveles de hace un año, en tanto que los cofinanciamientos tienen un avance, agregó.