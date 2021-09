Imagine que va viajando por una autopista y se encuentra con un trailer con contenedores, probablemente eso no sea novedad, sin embargo, voltea a tratar de ver al conductor y resulta que no hay conductor ni cabina y que el trailer va conduciéndose de manera totalmente autónoma. Este mismo vehículo llega al patio de contenedores y realiza maniobras para liberar su carga sin que ninguna persona se acerque para operarlo.

Sin embargo, eso no es lo novedoso, lo novedoso es que todo el trayecto del trailer hasta liberarse de su carga no contaminó al ambiente, no generó huella de carbono, porque es un vehículo que utiliza hidrógeno para moverse.

Claro que, todo esto parece la escena de una película futurista, sin embargo, no lo es y no estamos nada lejos de que suceda, es más, el uso del hidrógeno en camiones de carga ya es una realidad y lo utiliza una empresa en Bélgica en sus trayectos para mover mercancías.

Sin embargo, esto no sería posible sin la apuesta que ha realizado Hyundai Motor Group al uso del hidrógeno como el combustible para sus vehículos y de esta forma ir consiguiendo su visión de eliminar la contaminación por el uso de otro tipo de energía, principalmente fósil como el diésel.

Esta apuesta no es reciente, Hyundai Motor Group lleva varios años trabajando en ella y ha establecido su visión para la energía y la sociedad global del hidrógeno.

Este martes, Hyundai Motor Group, presentó, durante el foro en línea global Hydrogen Wave, sus planes para popularizar el hidrógeno hacia el año 2040 mediante la introducción de nuevas tecnologías y soluciones de movilidad en el transporte y otros sectores industriales.

Además, Hyundai Motor Group dio a conocer planes sin precedentes que verán la electrificación de todos los nuevos modelos de vehículos comerciales, con sistemas de propulsión eléctricos de pila de combustible o eléctricos de batería, así como la aplicación de sistemas de pila de combustible a todos los modelos para 2028.

Euisun Chung, presidente de Hyundai Motor Group describió la estrategia de hidrógeno para los sistemas de pilas de combustible y las soluciones basadas en pilas de combustible para la movilidad y otras áreas y resaltó que el objetivo central de aplicar completamente su línea de vehículos comerciales con celdas de combustible para 2028 convertirá a Hyundai Motor Group en el primer fabricante mundial de automóviles en realizar tales ambiciones para el transporte de vehículos comerciales y ayudará aún más a facilitar la transición a una verdadera movilidad sostenible.

“La visión de Hyundai Motor Group es aplicar la energía del hidrógeno en todas las áreas de la vida y la industria, como nuestros hogares, lugares de trabajo y fábricas. El objetivo es hacer que el hidrógeno se use fácilmente para todos, para todo y en todas partes”, dijo Chung en el foro global en línea Hydrogen Wave.

El trayecto para lograr la meta de Hyundai Motor Group viene desde el desarrollo de su primer FCEV en 1998 y se ha venido preparando para el futuro del hidrógeno. En 2013, se introdujo Tucson FCEV (ix35), abriendo la puerta a la producción en masa de FCEV. Luego, en 2018, la compañía lanzó el SUV de celda de combustible de próxima generación, NEXO, y el primer camión de celda de combustible de servicio pesado del mundo, XCIENT, en 2020.

Según el Hydrogen Council, una iniciativa mundial liderada por CEO de empresas líderes en energía, transporte, industria e inversión, la energía del hidrógeno representará el 18% de la demanda mundial de energía para 2050, con un tamaño de mercado de 2.5 trillones de dólares. La popularización de la energía del hidrógeno también ayudará a reducir las emisiones de CO2 en más de seis mil millones de toneladas al año, al tiempo que creará más de 30 millones de nuevos puestos de trabajo.

Los directivos de Hyundai Motors Gruop expusieron que la visión de la compañía es que para 2040 la energía del hidrógeno se utilizará no sólo para el transporte, sino que también se aplicará a áreas más amplias de industrias y sectores.

Hyundai Motor Group ya comenzó a producir en masa una mejor versión del actual XCIENT Fuel Cell, el primer camión pesado de celdas de combustible producido en masa del mundo. También está desarrollando un tractor basado en el XCIENT Fuel Cell que se lanzará en 2023. Durante Hydrogen Wave se presentó el concepto “Trailer Drone”, un sistema de transporte de contenedores impulsado por hidrógeno capaz de operar de forma totalmente autónoma, con una doble Configuración de e-Bogie.

Además, el plan de Hyundai Motor Group es revitalizar por completo los mercados mundiales de vehículos comerciales, incluida Europa, que en la actualidad consta de 400,000 nuevas unidades al año, a través de sus tecnologías avanzadas de pilas de combustible de próxima generación.

De esta forma, desarrollará un PBV (vehículo dedicado) de celda de combustible de 5 a 7 metros para apuntar al mercado global de vehículos comerciales ligeros proyectados para siete millones de unidades vendidas por año para 2030. Esto se llevará a cabo en parte por una expansión en su negocio, capacidades y aplicación de la conducción autónoma y la robótica al sector de los vehículos comerciales.

También planea introducir un sistema de celda de combustible de nueva generación en 2023 que logra un precio y volumen reducidos con una durabilidad y producción significativamente mejoradas. Gracias a los continuos avances en investigación y desarrollo, los equipos de ingeniería han podido reducir drásticamente los costos de las pilas de combustible durante los últimos 20 años. Al garantizar la competitividad de precios, el objetivo es lograr un precio de vehículo de celda de combustible comparable al de un vehículo eléctrico de batería para 2030.

Para ello, también se realizarán economías de escala en la producción de hidrógeno mediante la innovación tecnológica continua de los sistemas de pilas de combustible, así como una estrecha colaboración con otras organizaciones y gobiernos en diversas áreas comerciales.

Durante Hydrogen Wave, en el que estuvieron presentes vía remota periodistas de diferentes partes del mundo, se presentó una serie de nuevos sistemas de celdas de combustible que incluyen un nuevo prototipo de la pila de celdas de combustible de tercera generación, un sucesor del sistema NEXO empaquetado de manera eficiente y de mayor potencia, que está previsto para su introducción en el mercado en 2023.

Se mostraron dos versiones de potencia de la pila de celdas de combustible de tercera generación: 100kW y 200kW. La pila de 100 kW se ha reducido de tamaño en 30%, por lo que tiene un tamaño del 70% de la pila de la generación actual para facilitar su aplicación a diferentes tipos de vehículos y aplicaciones. La versión de 200kW ha sido diseñada para aplicaciones de vehículos comerciales y es similar en tamaño al sistema NEXO actual, pero la potencia de salida se ha duplicado.

También se reveló en el evento un innovador “Sistema plano completo” de pila de combustible que reduce la altura de la pila a 25 cm, lo que permite su uso para diversas aplicaciones como PBV, MPV, autobuses y tranvías montando el sistema en la parte superior o inferior del vehículo.

En Hydrogen Wave, se presentó su visión para la movilidad futura del hidrógeno en varias aplicaciones de vehículos, desde apoyo en emergencia y rescate, hasta transporte autónomo de contenedores y autos deportivos de alto rendimiento.

Hyundai Motor Group presentó los siguientes conceptos:

El Trailer Drone, que es un sistema de transporte de contenedores impulsado por hidrógeno capaz de funcionar de forma totalmente autónoma. Con la cantidad de tanques de hidrógeno empaquetados de forma inteligente adaptados al perfil del viaje; garantiza más de 1000 km de alcance suficiente con una sola carga, comparable a los sistemas de transporte de contenedores existentes.

El e-Bogie de celda de combustible que se coloca debajo del contenedor como riel y es un sistema completamente cerrado con propulsión de celda de combustible y dirección en las cuatro ruedas totalmente independiente.

Vision FK; un concepto de automóvil deportivo híbrido propulsado por hidrógeno. Tiene una potencia máxima de más de 500 kW, el concepto Vision FK puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos. Combinando un convertidor de energía de pila de combustible con un tren motriz enchufable de alta potencia, RWD, el Vision FK tiene como objetivo alcanzar más de 600 km de rango de alcance.

El Rescue Drone es un nuevo concepto de solución de movilidad que se combina con un e-Bogie de pila de combustible para crear un dron volador que se puede operar de forma remota y autónoma para operaciones críticas como la extinción de incendios y salvar vidas. El Rescue Drone cuenta con un sistema de dirección independiente para maniobras de giro en el lugar y conducción “caminata de cangrejo”. También puede llevar a cabo misiones a través de imágenes transmitidas desde drones montados en el exterior del vehículo y alcanza un rango de conducción de 450 a 500 km con una sola carga.

La estación móvil H es un vehículo pesado equipado con instalaciones de carga para FCEV. Esta estación de recarga de hidrógeno portátil garantiza la comodidad, así como opciones en áreas con estaciones de hidrógeno limitadas.

El RHGV suministra energía a los vehículos para brindar asistencia urgente en áreas remotas fuera de la carretera. El cargador portátil para vehículos eléctricos ofrece alimentación simultánea monofásica de 220V y trifásica de 380V.